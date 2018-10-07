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    Сделает ли «Валенсия» подножку «Барселоне»?

    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 8-го тура испанской Примеры 7 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Барселона
    Прогноз на «Валенсия» — «Барселона»
    «Барселона» прервала серию без побед посреди недели
    7 октября в 8-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» примет на своем поле «Барселону». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Валенсия» — «Барселона».
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    «Валенсия»

    В новом сезоне «Валенсия» долгое время не знала вкуса побед, не сумев выиграть ни одного из первых семи матчах во всех турнирах. К счастью для команды, за это время только два раза потерпела поражения, а значит набирала хоть какие-то очки.

    Только спустя месяц с лишним после начала кампании подопечные Марселино сумели выиграть. При этом левантийский коллектив сделал это в непростом месте, где гранды Примеры нередко терпят неудачи — в Сан-Себастьяне против «Сосьедада» (1:0).

    Тем не менее, этот успех не позволил «Летучим Мышам» высоко подняться в турнирной таблице, ведь сейчас она на 14-й позиции в трех очках над зоной вылета. Не впечатляют они и в Лиге чемпионов, где после двух туров группового этапа имеют в своем активе один балл, хотя и провели встречи с «Ювентусом» и «МЮ».

    «Барселона»

    Ничто не предвещало проблем для «Барселоны» в первый месяц нового сезона. Чемпион Испании выигрывал матч за матчем во всех турнирах и всех статусов (один из них был товарищеский), что позволило довести серию побед до семи поединков.

    Тем неожиданнее оказались осечки каталонского коллектива в 20-х числах сентября. Сперва «блауграна» сыграла вничью с «Жироной» (2:2) на своем поле, затем и вовсе уступила аутсайдеру «Леганесу» (1:2) на выезде, после чего не сумела одолеть в домашних стенах «Атлетик» (1:1).

    К счастью для подопечных Эрнесто Вальверде, очки терял и их конкурент «Реал», что позволило им сохранить за собой место на вершине. Впрочем, если победа над «Тоттенхэмом» (4:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде посреди недели не была случайной, возможно, этот спад заканчивается — во многом благодаря возвращению наставника к тактике с большим контролем мяча благодаря четырем полузащитникам вместо трех.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Лионель Месси забьет, а «Барселона» выиграет 1-0, 2-0 или 2-1 за 5,50. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. 7 октября в 8-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» примет на своем поле «Барселону». Матч начнется в 21:45 по Москве.
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