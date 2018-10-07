«Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 8-го тура испанской Примеры 7 октября 2018 года

7 октября в 8-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» примет на своем поле «Барселону». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Валенсия» — «Барселона».

«Валенсия»

В новом сезоне «Валенсия» долгое время не знала вкуса побед, не сумев выиграть ни одного из первых семи матчах во всех турнирах. К счастью для команды, за это время только два раза потерпела поражения, а значит набирала хоть какие-то очки.

Только спустя месяц с лишним после начала кампании подопечные Марселино сумели выиграть. При этом левантийский коллектив сделал это в непростом месте, где гранды Примеры нередко терпят неудачи — в Сан-Себастьяне против «Сосьедада» (1:0).

Тем не менее, этот успех не позволил «Летучим Мышам» высоко подняться в турнирной таблице, ведь сейчас она на 14-й позиции в трех очках над зоной вылета. Не впечатляют они и в Лиге чемпионов, где после двух туров группового этапа имеют в своем активе один балл, хотя и провели встречи с «Ювентусом» и «МЮ».

«Барселона»

Ничто не предвещало проблем для «Барселоны» в первый месяц нового сезона. Чемпион Испании выигрывал матч за матчем во всех турнирах и всех статусов (один из них был товарищеский), что позволило довести серию побед до семи поединков.

Тем неожиданнее оказались осечки каталонского коллектива в 20-х числах сентября. Сперва «блауграна» сыграла вничью с «Жироной» (2:2) на своем поле, затем и вовсе уступила аутсайдеру «Леганесу» (1:2) на выезде, после чего не сумела одолеть в домашних стенах «Атлетик» (1:1).

К счастью для подопечных Эрнесто Вальверде, очки терял и их конкурент «Реал», что позволило им сохранить за собой место на вершине. Впрочем, если победа над «Тоттенхэмом» (4:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде посреди недели не была случайной, возможно, этот спад заканчивается — во многом благодаря возвращению наставника к тактике с большим контролем мяча благодаря четырем полузащитникам вместо трех.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что Лионель Месси забьет, а «Барселона» выиграет 1-0, 2-0 или 2-1 за 5,50. 0