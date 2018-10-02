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    «Рома» отыграется на чехах

    «Рома» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 2 октября 2018 года

    Лига чемпионов Футбол Италии Рома
    Прогноз на «Рома» — «Виктория»
    Игроки «Ромы»
    Во вторник, 2 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Рома» примет на своем поле чешскую «Викторию». Поединок начнется — в 22:00 по мск. Прогноз на «Рома» — «Виктория».
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    «Рома»

    «Волки» в первом туре чемпионской лиги по всех статьям уступили победителю последних трех сезонов розыгрыша мадридскому «Реалу» со счетом 0:3 в гостях.

    Римляне немного поправили свое турнирное в Серии А, одержав победы в последних двух поединках. Одолели в домашних встречах аутсайдера «Фрозиноне» (4:0) и в минувшем туре переиграли в римском дерби «Лацио» — 3:1.

    Добыв в семи поединках итальянского первенства 11 баллов команда Эусебио Ди Франческо расположилась на шестой строке в турнирной таблице, уступая первому «Ювентусу» 10 пунктов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлой Лиге чемпионов «Рома» провела на свой арене шесть матчей, в которых один раз сыграла вничью и пять встреч выиграла, разница этих побед — 12:2.

    «Виктория»

    Чешская команда в первом туре этой Лиги чемпионов упустила победу над московским ЦСКА (2:2), пропустив решающий мяч на последней минуте игры.

    Во внутреннем первенстве клуб из города Пльзень после 10 туров чемпионата Чехии набрал 24 очка и делит 1-2 место со «Спартой», но имеет на проведенную игру больше.

    Последние выездные поединки в чешском первенстве дружина Павела Врбы проиграла с разгромным счетом — «Спарте» (0:4) и «Яблонцу» (0:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом сезоне «Виктория» добралась до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила португальскому «Спортингу» только в овертайме (2:1 и 0:2).

    Прогноз

    «Рома» набрала хорошую форму в последнее время. Команда Ди Франческо постарается в предстоящей игре не просто победить, а улучшить разницу мячей.

    Прогнозируем победу римлян в предстоящей встрече с разницей в несколько мячей. 0

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    Прогноз на «Рома» — «Виктория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. Во вторник, 2 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Рома» примет на своем поле чешскую «Викторию». Поединок начнется — в 22:00 по мск.
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