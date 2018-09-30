«Леванте» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 30 сентября 2018 года

В воскресенье, 30 сентября, «Леванте» на своем поле примет «Алавес» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет Валенсии, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Алавес».

«Леванте»

По итогам прошлого сезона «Леванте» занял 15-е место в чемпионате Испании, опередив самую лучшую среди вылетевших команд на 17 очков. Тем не менее, летом мало кто сомневался, что в следующей кампании клубу уготована участь борца за выживание.

Новый розыгрыш Примеры только подтвердил эти предположения, хотя в первом туре подопечным Пако Лопеса и удалось неожиданно разгромить «Бетис» на его поле со счетом 3:0.

Дальнейшие выступления «Лягушек» дали понять, что этот результат скорее был случайным, нежели имел под собой какие-то основания. Команда не выиграла в пяти следующих турах при четырех поражениях (только в дерби против «Валенсии» удалось добыть один балл), поэтому закономерно оказалась в зоне вылета на 18-й позиции.

«Алавес»

Игроки «Алавеса» в прошлом сезоне заняли 14-е место в турнирной таблице Примеры, избежав вылета в Сегунду. Летом клуб из Витории значительно обновил состав, усилившись преимущественно испанскими футболистами, хотя среди новичков были и иностранцы, как, например, шведский форвард Йон Гвидетти и ганский вингер Патрик Твумаси, игравший в свое время за «Амкар».

Пока что можно утверждать, что баски провели неплохую трансферную кампанию. Во всяком случае, старт сезона в Примере свидетельствует именно об этом, ведь в шести турах коллектив уступил лишь «Барселона» (0:3) на выезде.

Это был первый матч нового сезона в Ла Лиге, после чего подопечные не знают поражений при двух ничьих, которые пришлись на поединки против «Бетиса» (0:0) и «Хетафе» (1:1). А вот «Эспаньол» (2:1), «Вальядолид» (1:0) и «Райо Вальекано» (5:1) были повержены, благодаря чему клуб занимает четвертое место.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Леванте» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,30. 0