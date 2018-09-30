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    «Алавес» не прекратит удивлять

    «Леванте» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 30 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Леванте Алавес
    Прогноз на «Леванте» — «Алавес»
    «Алавес» идет на пятом месте после шести туров Примеры
    В воскресенье, 30 сентября, «Леванте» на своем поле примет «Алавес» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет Валенсии, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Алавес».
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    «Леванте»

    По итогам прошлого сезона «Леванте» занял 15-е место в чемпионате Испании, опередив самую лучшую среди вылетевших команд на 17 очков. Тем не менее, летом мало кто сомневался, что в следующей кампании клубу уготована участь борца за выживание.

    Новый розыгрыш Примеры только подтвердил эти предположения, хотя в первом туре подопечным Пако Лопеса и удалось неожиданно разгромить «Бетис» на его поле со счетом 3:0.

    Дальнейшие выступления «Лягушек» дали понять, что этот результат скорее был случайным, нежели имел под собой какие-то основания. Команда не выиграла в пяти следующих турах при четырех поражениях (только в дерби против «Валенсии» удалось добыть один балл), поэтому закономерно оказалась в зоне вылета на 18-й позиции.

    «Алавес»

    Игроки «Алавеса» в прошлом сезоне заняли 14-е место в турнирной таблице Примеры, избежав вылета в Сегунду. Летом клуб из Витории значительно обновил состав, усилившись преимущественно испанскими футболистами, хотя среди новичков были и иностранцы, как, например, шведский форвард Йон Гвидетти и ганский вингер Патрик Твумаси, игравший в свое время за «Амкар».

    Пока что можно утверждать, что баски провели неплохую трансферную кампанию. Во всяком случае, старт сезона в Примере свидетельствует именно об этом, ведь в шести турах коллектив уступил лишь «Барселона» (0:3) на выезде.

    Это был первый матч нового сезона в Ла Лиге, после чего подопечные не знают поражений при двух ничьих, которые пришлись на поединки против «Бетиса» (0:0) и «Хетафе» (1:1). А вот «Эспаньол» (2:1), «Вальядолид» (1:0) и «Райо Вальекано» (5:1) были повержены, благодаря чему клуб занимает четвертое место.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Леванте» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,30. 0

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    Прогноз на «Леванте» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. В воскресенье, 30 сентября, «Леванте» на своем поле примет «Алавес» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет Валенсии, начнется в 19:30 по московскому времени.
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