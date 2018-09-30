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    «Кардифф Сити» — «Бёрнли». Прогноз и ставки на АПЛ 30 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Бернли
    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бёрнли»
    Шон Дайч
    30 сентября «Кардифф Сити» примет на своем поле «Бёрнли» в рамках 7-го тура английского чемпионата по футболу. Матч начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бёрнли».
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    «Кардифф Сити»

    Что сказать: два набранных очка, предпоследнее место и звание самой «дырявой» защиты в лиге на пару с «Хаддерсфилдом» (14 пропущенных).

    Два зачетных пункта команда Нила Уорнока набрала в поединках против того же «Хаддерсфилда» и «Ньюкасла». Отметим, что в обоих случаях соперники «лазурных птиц» получали красные карточки.

    Сами результаты не удивительны. Ведь в последних трех матчах «Кардифф» играл против флагманов английского футбола: «Арсенала» (2:3), «Челси» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:5).

    Нужно ли говорить, что дальнейший календарь тоже не подарок? Ведь в случае с «Кардифф Сити» любой соперник не будет рассматриваться как проходной.

    «Бёрнли»

    Мощный старт «Бёрнли» в прошлом сезоне сильно оттеняет блеклое начало в нынешнем. После шести туров команду Шона Дайча от зоны вылета отделяют всего два очка.

    Обидно осознавать, что защита «уже не та», ведь в стартовых поединках «кларетовые» успели «глотнуть» 10 голов. Странно звучит, если вспомнить, что у «Манчестер Юнайтед» 9 пропущенных. Но совсем не странно, если промониторить, сколько «сухих» поединков сыграли «бордовые» в прошлом сезоне.

    Календарь и таблица АПЛ

    Вот как раз в последнем туре «Бёрнли» напомнил себя прошлогодичного. На своем поле он обыграл «Борнмут» 4:0. Однако не долго музыка играла — сразу после этого «кларетовые» успешно покинули розыгрыш Кубка лиги, проиграв «Бертон Альбион» 1:2.

    Прогноз

    Интересно, что «Бёрнли» в среднем нарушает правила всего 9,7 раза за игру. Однако за шесть туров ребята Шона Дайча выхватили уже 11 желтых карточек.

    В то же время «Кардифф» нарушает правила немного чаще — в среднем 10,2 раза — но получал «желтый привет» от арбитров 8 раз.

    Судить встречу будет Мартин Аткинсон, который в последних двух сезонах за один матч в среднем давал не больше 4-х карточек. Статистика ударов команд тоже не впечатляет — мы не прогнозируем атакующую игру.

    Исходя из этого, предлагаем поставить на «1-я желтая карточка: в интервале 34-90 минуты» за 1,91. 0

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    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бёрнли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. 30 сентября «Кардифф Сити» примет на своем поле «Бёрнли» в рамках 7-го тура английского чемпионата по футболу. Матч начнется в 18:00 по Москве.
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