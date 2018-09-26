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    «Химки» — «Рубин». Прогноз и ставки матч 1/16 финала Кубка России 26 сентября 2018 года

    Кубок России Футбол России Химки Рубин
    Прогноз на «Химки» — «Рубин»
    Футболисты «Химок»
    В среду, 26 сентября, подмосковные «Химки», представляющие ФНЛ, на своем поле примут премьерлиговый «Рубин» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Рубин».
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    «Химки»

    Подмосковная команда, которая выступает в ФНЛ, в этом розыгрыше Кубка России начала выступление на стадии 1/32 финала.

    На этом этапе «красно-черные» встречались с второлиговым «Текстильщиком» из Иваново, который обыграли в гостях со счетом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте матча.

    В первенстве ФНЛ футболисты Игоря Шалимова после 13 проведенных матчей занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.

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    «Химки» не могут победить в чемпионате уже пять матчей кряду, сыграв четыре из них вничью и проиграв в последнем туре «Армавиру» (2:3) на своем поле.

    «Рубин»

    Дружина Курбана Бердыева после восьми туров идет на восьмой строке в Премьер-лиге, заработав в этих матчах 11 баллов.

    «Рубиновые» в этом сезоне проиграли только один раз, уступив в игре с «Зенитом» (0:1) на своем поле в поединке третьего тура РПЛ.

    Также было добыто две победы и пять ничейных результатов. Из пяти последних встреч казанцы праздновали викторию лишь в одной встрече, еще четыре они завершили вничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний раз команды встречались в сезоне 2009 года в рамках чемпионата России. И тогда казанцы выиграли оба матча — 2:1 и 3:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Рубина» в основное время — 1.80, победа «Химок» в основное время — 5.50, ничья в основное время — 3.25.

    Проход: гостей — 1.35, хозяев — 3.35.

    Обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитых и пропущенных мячей. Прогнозируем, что и в этом поединке оппоненты продолжат забивать. 0

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    Прогноз на «Химки» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26. В среду, 26 сентября, подмосковные «Химки», представляющие ФНЛ, на своем поле примут премьерлиговый «Рубин» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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