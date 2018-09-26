«Химки» — «Рубин». Прогноз и ставки матч 1/16 финала Кубка России 26 сентября 2018 года

«Химки»
Подмосковная команда, которая выступает в ФНЛ, в этом розыгрыше Кубка России начала выступление на стадии 1/32 финала.
На этом этапе «красно-черные» встречались с второлиговым «Текстильщиком» из Иваново, который обыграли в гостях со счетом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте матча.
В первенстве ФНЛ футболисты Игоря Шалимова после 13 проведенных матчей занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.
«Химки» не могут победить в чемпионате уже пять матчей кряду, сыграв четыре из них вничью и проиграв в последнем туре «Армавиру» (2:3) на своем поле.
«Рубин»
Дружина Курбана Бердыева после восьми туров идет на восьмой строке в Премьер-лиге, заработав в этих матчах 11 баллов.
«Рубиновые» в этом сезоне проиграли только один раз, уступив в игре с «Зенитом» (0:1) на своем поле в поединке третьего тура РПЛ.
Также было добыто две победы и пять ничейных результатов. Из пяти последних встреч казанцы праздновали викторию лишь в одной встрече, еще четыре они завершили вничью.
Последний раз команды встречались в сезоне 2009 года в рамках чемпионата России. И тогда казанцы выиграли оба матча — 2:1 и 3:2.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Рубина» в основное время — 1.80, победа «Химок» в основное время — 5.50, ничья в основное время — 3.25.
Проход: гостей — 1.35, хозяев — 3.35.
Обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитых и пропущенных мячей. Прогнозируем, что и в этом поединке оппоненты продолжат забивать. 0