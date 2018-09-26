«Химки» — «Рубин». Прогноз и ставки матч 1/16 финала Кубка России 26 сентября 2018 года

В среду, 26 сентября, подмосковные «Химки», представляющие ФНЛ, на своем поле примут премьерлиговый «Рубин» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Рубин».

«Химки»

Подмосковная команда, которая выступает в ФНЛ, в этом розыгрыше Кубка России начала выступление на стадии 1/32 финала.

На этом этапе «красно-черные» встречались с второлиговым «Текстильщиком» из Иваново, который обыграли в гостях со счетом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте матча.

В первенстве ФНЛ футболисты Игоря Шалимова после 13 проведенных матчей занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.

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«Химки» не могут победить в чемпионате уже пять матчей кряду, сыграв четыре из них вничью и проиграв в последнем туре «Армавиру» (2:3) на своем поле.

«Рубин»

Дружина Курбана Бердыева после восьми туров идет на восьмой строке в Премьер-лиге, заработав в этих матчах 11 баллов.

«Рубиновые» в этом сезоне проиграли только один раз, уступив в игре с «Зенитом» (0:1) на своем поле в поединке третьего тура РПЛ.

Также было добыто две победы и пять ничейных результатов. Из пяти последних встреч казанцы праздновали викторию лишь в одной встрече, еще четыре они завершили вничью.

Календарь и таблица РПЛ

Последний раз команды встречались в сезоне 2009 года в рамках чемпионата России. И тогда казанцы выиграли оба матча — 2:1 и 3:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Рубина» в основное время — 1.80, победа «Химок» в основное время — 5.50, ничья в основное время — 3.25.

Проход: гостей — 1.35, хозяев — 3.35.

Обе команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитых и пропущенных мячей. Прогнозируем, что и в этом поединке оппоненты продолжат забивать. 0