«Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Лиги 1 23 сентября 2018 года

В воскресенье, 23 сентября, в шестом туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле примет ПСЖ. Матч пройдет на стадионе «Роазон Парк». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ренн» — ПСЖ.

«Ренн»

После поражения в первом туре от «Лилля» (1:3) на выезде, «красно-черные» затем выдали 3-матчевую серию без проигрышей.

Обыграли на своем поле «Анжер» (1:0) и «Бордо» (2:0), а между этими играми сыграли в гостях вничью с «Марселем» (2:2), выигрывая после первого тайма со счетом 2:0.

В минувшем туре подопечные Сабри Лямуши проиграли «Ницце» на ее поле со счетом 1:2 и с семью очками идут на девятом месте в турнирке.

Календарь и таблица Лиги 1

«Красно-черные» провели посреди недели еврокубковый поединок. В первом туре группового этапа Лиги Европы они на своей арене одолели чешский «Яблонец» — 2:1.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» выиграл пять из пяти матчей в чемпионате Франции и с 5-очковым отрывом расположился на первой строке в турнирной таблице.

Что правда, в обоих гостевых поединках ПСЖ неизменно пропускал — один от «Генгама» (1:3) и два от «Нима» (2:4).

В прошлом туре столичная команда без Мбаппе и Неймара дома разгромила «Сент-Этьен» (4:0). Даже без своих лидеров парижане способны легко обыгрывать середняков французского первенства.

Команда Томаса Тухеля во вторник стартовала в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», где парижане проиграли первый раз в сезоне (2:3), пропустив решающий гол в концовке.

Эту игру «красно-синие» проведут без Килиана Мбаппе, который отбывает дисквалификацию.

В прошлом сезоне ПСЖ и «Ренн» провели четыре поединка между собой. В трех из них верх брали парижане, еще в одной была зафиксирована ничья.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ПСЖ — 1.42, победа «Ренна» — 7.00, ничья — 5.20.

«Ренн» забивает в каждой игре этого сезона, парижане — пропустили во всех выездных, но также забили во всех своих поединках.

Прогнозируем, что оппоненты продолжат эту тенденцию и выдадут результативную встречу. 0