ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» «Амур» — ЦСКАКХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» Джанни ИнфантиноФИФА возьмется за теневые деньги мирового футбола
  • 23:49
    • Головин дебютировал за «Монако» в матче с «Нимом»
  • 22:04
    • Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам
  • 21:48
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
  • 21:16
    • «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»
  • 21:09
    • Назван лучший гол первого тура Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
  • 20:00
    • Волейболисты сборной России обыграли Голландию на ЧМ
    Все новости спорта

    «Ренн» и ПСЖ продолжат забивать

    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Лиги 1 23 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Ренн ПСЖ
    Прогноз на «Ренн» — ПСЖ
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 23 сентября, в шестом туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле примет ПСЖ. Матч пройдет на стадионе «Роазон Парк». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ренн» — ПСЖ.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ренн»

    После поражения в первом туре от «Лилля» (1:3) на выезде, «красно-черные» затем выдали 3-матчевую серию без проигрышей.

    Обыграли на своем поле «Анжер» (1:0) и «Бордо» (2:0), а между этими играми сыграли в гостях вничью с «Марселем» (2:2), выигрывая после первого тайма со счетом 2:0.

    В минувшем туре подопечные Сабри Лямуши проиграли «Ницце» на ее поле со счетом 1:2 и с семью очками идут на девятом месте в турнирке.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Красно-черные» провели посреди недели еврокубковый поединок. В первом туре группового этапа Лиги Европы они на своей арене одолели чешский «Яблонец» — 2:1.

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» выиграл пять из пяти матчей в чемпионате Франции и с 5-очковым отрывом расположился на первой строке в турнирной таблице.

    Что правда, в обоих гостевых поединках ПСЖ неизменно пропускал — один от «Генгама» (1:3) и два от «Нима» (2:4).

    В прошлом туре столичная команда без Мбаппе и Неймара дома разгромила «Сент-Этьен» (4:0). Даже без своих лидеров парижане способны легко обыгрывать середняков французского первенства.

    Команда Томаса Тухеля во вторник стартовала в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», где парижане проиграли первый раз в сезоне (2:3), пропустив решающий гол в концовке.

  • «Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезоне
  • Первые выводы об игре подопечных Юргена Клоппа после старта «Ливерпуля» в новом розыгрыше Лиги чемпионов
  • 19/09/2018

    • Эту игру «красно-синие» проведут без Килиана Мбаппе, который отбывает дисквалификацию.

    В прошлом сезоне ПСЖ и «Ренн» провели четыре поединка между собой. В трех из них верх брали парижане, еще в одной была зафиксирована ничья.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ПСЖ — 1.42, победа «Ренна» — 7.00, ничья — 5.20.

    «Ренн» забивает в каждой игре этого сезона, парижане — пропустили во всех выездных, но также забили во всех своих поединках.

    Прогнозируем, что оппоненты продолжат эту тенденцию и выдадут результативную встречу. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Енисей — Урал
  • Сегодня в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Кардифф — Манчестер Сити
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Виктория» — ЦСКА
  • Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
    • 02:14 20/09/2018     «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки
  • «Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги
    • 19:39 16/09/2018     Игроки «Аякса»
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2
    • 15:14 20/09/2018
    Прогноз на «Ренн» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В воскресенье, 23 сентября, в шестом туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле примет ПСЖ. Матч пройдет на стадионе «Роазон Парк». Начало встречи — в 16:00 по мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Дело Роналду: пока только на словахДисциплинарное дело УЕФА в отношении лучшего бомбардира ЛЧ: все, что нужно знать Вчера в 16:340
  • 00:56
    • Джано вернулся в общую группу
  • 00:18
    • «Реал Сосьедад» вдевятером удержал победу над «Уэской»
  • 00:03
    • «Штутгарт» и «Фортуна» сыграли вничью в Бундеслиге
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем Вчера в 14:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 23:36
    • «Сассуоло» одержал волевую победу в пятом туре Серии А
  • 23:21
    • Тебас: Федерация не запрещала проводить матч Ла Лиги в США
  • 23:06
    • Сборная Армении осталась без главного тренера
    Футболисты «Боруссии» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3Завершаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы Вчера в 12:540
  • 18:51
    • Глушаков тренируется с «молодежкой» «Спартака»
  • 18:04
    • Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие