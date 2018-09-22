«Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

В субботу, 22 сентября, «Ростов» будет принимать «Уфу» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Ростов» — «Уфа».

«Ростов»

«Комбайнеры» после семи туров идут на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, всего на пять очков отставая от первого «Зенита».

Стартовали в новом сезоне с двух минимальных побед (1:0) над «Ахматом» дома и ЦСКА в гостях. Затем с таким же счетом на своем поле уступили «Крыльям Советов».

Потом подопечные Валерия Карпина снова выдали серию из двух викторий кряду — разгромили на своей арене «Енисей» (4:0) и на выезде одолели тульский «Арсенал» (1:0).

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Последние две игры чемпионата закончились ничьими с одинаковым результатом 1:1 (дома с «Рубином» и в гостях с «Уралом», в последнем туре).

«Уфа»

Башкирская команды неплохо стартовала в этом чемпионате, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0) и разгромив «Анжи» (3:0).

Параллельно «Уфа» выступала в еврокубках, где смогла пройти два раунда квалификации и была остановлена в шаге от группового этапа Лиги Европы, уступив шотландскому «Рейнджерсу».

Выступление на международной арене отразилась на результатах дружины Сергея Томарова на внутреннем чемпионате. Ведь последние пять поединков РПЛ уфимцы проиграли с общим счетом 1:11.

После семи туров «Уфа» идет на предпоследнем месте, набрав только четыре очка и отстает от спасительной 12 строки на три балла.

В прошлом сезоне «Ростов» дважды обыграл «Уфу» в чемпионате — 4:1 в гостях и 1:0 дома. Всего оппоненты провели восемь встреч, в которых пять матчей выиграли южане, а три остальных завершились ничейным результатом.

Прогноз

У «Ростова» лучшая оборона в чемпионате, но в атаке дела обстоят не лучшим образом. «Уфа» не блещет результативностью в выездных поединках, а в этом розыгрыше РПЛ забила на выезде только один мяч.

Прогнозируем, что в этой игре много забитых мячей не будет. 0