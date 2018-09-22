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    Продлит ли «Ростов» кризис «Уфы»?

    «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов Уфа
    Прогноз на «Ростов» — «Уфа»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 22 сентября, «Ростов» будет принимать «Уфу» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Ростов» — «Уфа».
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    «Ростов»

    «Комбайнеры» после семи туров идут на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, всего на пять очков отставая от первого «Зенита».

    Стартовали в новом сезоне с двух минимальных побед (1:0) над «Ахматом» дома и ЦСКА в гостях. Затем с таким же счетом на своем поле уступили «Крыльям Советов».

    Потом подопечные Валерия Карпина снова выдали серию из двух викторий кряду — разгромили на своей арене «Енисей» (4:0) и на выезде одолели тульский «Арсенал» (1:0).

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    Последние две игры чемпионата закончились ничьими с одинаковым результатом 1:1 (дома с «Рубином» и в гостях с «Уралом», в последнем туре).

    «Уфа»

    Башкирская команды неплохо стартовала в этом чемпионате, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0) и разгромив «Анжи» (3:0).

    Параллельно «Уфа» выступала в еврокубках, где смогла пройти два раунда квалификации и была остановлена в шаге от группового этапа Лиги Европы, уступив шотландскому «Рейнджерсу».

    Выступление на международной арене отразилась на результатах дружины Сергея Томарова на внутреннем чемпионате. Ведь последние пять поединков РПЛ уфимцы проиграли с общим счетом 1:11.

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    • После семи туров «Уфа» идет на предпоследнем месте, набрав только четыре очка и отстает от спасительной 12 строки на три балла.

    В прошлом сезоне «Ростов» дважды обыграл «Уфу» в чемпионате — 4:1 в гостях и 1:0 дома. Всего оппоненты провели восемь встреч, в которых пять матчей выиграли южане, а три остальных завершились ничейным результатом.

    Прогноз

    У «Ростова» лучшая оборона в чемпионате, но в атаке дела обстоят не лучшим образом. «Уфа» не блещет результативностью в выездных поединках, а в этом розыгрыше РПЛ забила на выезде только один мяч.

    Прогнозируем, что в этой игре много забитых мячей не будет. 0

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