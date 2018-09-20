«Арсенал» — «Ворскла». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

20 сентября в 1-м туре группового раунда ЛЕ лондонский «Арсенал» примет полтавскую «Ворсклу». Начало поединка — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Ворскла».

«Арсенал»

Пока результаты работы Унаи Эмери видны слабо. «Арсенал», как и прежде, проигрывает лидерам английской Премьер-лиги и с радостью срывает злость на аутсайдерах.

В нынешнем сезоне календарь подсунул «канонирам» свинью — два стартовых тура припали на поединки против «Манчестер Сити» и «Челси».

Однако заметим, что если чемпиону Англии «пушкари» ничего противопоставить не смогли (0:2), то «аристократам» навязали серьезную борьбу за три очка (2:3).

После грандов британского футбола дело пошло полегче — «Вест Хэм» (3:1), «Кардифф» (3:2) и «Ньюкасл» (2:1) не выглядят опасными соперниками даже для расшатанных «канониров».

Однако еще одна сноска: в каждом матче «Арсенал» пропускал, и за пять туров «глотнул» уже девять мячей. Это один из самых больших показателей в АПЛ.

«Ворскла»

«Ворсклянам», наверное, ужасно обидно смотреть котировки букмекеров на предстоящий матч. Ведь победа гостей оценивается в пределах 19,5-27. Коэффициент, достойный риска.

Тем более, что такой большой разброс в кэфах разных БК свидетельствует о плохой осведомленности контор касательно текущего состояния подопечных Сачко.

А оно — бескомпромиссно-радикальное. За восемь туров чемпионата Украины «Ворскла» одержала четыре победы и четыре раза терпела поражение.

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Причем показатель в 10 пропущенных голов — один из самых высоких в УПЛ. Также отметим, что всем лидерам и конкурентам, с которыми полтавчане успели сыграть, они «влетели». «Шахтеру» 1:4, «Александрии» 0:2, «Динамо К» и «Олимпику» поскромнее — всего по 0:1.

Прогноз

Самая вероятная ставка на поединок — победа гостей по желтым карточкам. Посудите сами: если даже во внутреннем первенстве «Ворскла» занимает первое место по среднему количеству «горчичников» за матч (3), то что может быть против соперника мирового уровня, который беспощадно тебя возит?!

К тому же персона рефери только подтверждает нашу теорию. Судить поединок будет бельгиец Барт Вертентьен, который за последние девять международных матчей показал 38 желтых карточек (4,2 в среднем за матч) и 2 карточки красного цвета.

Однако коэффициентов на предупреждения пока нет, поэтому предлагаем сосредоточиться на ставке «Сухая П1» за 1,71. 0