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    «Наполи» прервет беспроигрышную серию «Црвены Звезды»

    «Црвена Звезда» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Наполи Футбол Италии
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Наполи»
    Лоренцо Инсинье
    «Црвена Звезда» и «Наполи» встретятся в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 сентября на стадионе «Райко Митич». Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Наполи».
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» начала новый сезон еще в середине июля и уже успела пройти четыре раунда квалификации Лиги чемпионов, а также сыграть семь матчей в чемпионате Сербии.

    В квалификации Лиге чемпионов «Црвена Звезда» не проигрывала. На пути к групповому этапу подопечные Владана Милоевича латвийский «Спартак» (0:0, 2:0), литовскую «Судуву» (3:0, 2:0), затем чешский «Спартак» (1:1, 2:1) и «Зальцбург» за счет правила выездного гола (0:0, 2:2).

    В чемпионате «Црвена Звезда» и вовсе выиграла во всех семи матчах, причем с общей разницей забитых и пропущенных мячей 22-3. Перед стартом на групповом этапе ЛЧ белградцы покуражились в поединке против «Радника».

    От ближайшего преследователя «Црвена Звезда» оторвалась в чемпионате уже на 4 очка, при этом еще имеет матч в запасе.

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    Беспроигрышная серия сербского клуба, начиная со старта сезона, насчитывает уже 15 матчей.

    «Наполи»

    «Наполи» не приходилось проходить квалификацию в Лигу чемпионов, команда попала в групповой этап благодаря второму месту в чемпионате Италии. Поэтому сезон для неаполитанцев начался больше чем на месяц позже, чем у «Црвены Звезды».

    К этому моменту «Наполи» под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти успел провести четыре официальных матча — трижды выиграл и один раз проиграл.

    Неаполитанцы переиграли «Лацио» (2:1), затем одержали волевую победу в матче против «Милана» (3:2), а в четвертом туре Серии А перед игрой против «Црвены Звезды» минимально одолели «Фиорентину» — 1:0. Провал случился в третьем туре — команда Анчелотти на выезде была разгромлена «Сампдорией» (0:3).

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    • Набрав 9 очков, в турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает девятое место.

    Прогноз

    На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 8,30. В то же время победа «Наполи» оценивается коэффициентом 1,45, а ничья — 4,60.

    Для «Црвены Звезды» наступило время первого по-настоящему серьезного испытания в сезоне, которое вполне может привести к окончанию беспроигрышной серии команды. «Наполи» оказался в одной группе с ПСЖ и «Ливерпулем», а потому терять очки в игре против «Црвены Звезды» никак нельзя. Если, конечно, неаполитанцы надеются побороться за плей-офф.

    Наш прогноз на матч — победа «Наполи» с форой (-1) с коэффициентом 1,71. 0

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    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. «Црвена Звезда» и «Наполи» встретятся в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 сентября на стадионе «Райко Митич». Начало встречи — в 22:00.
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