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    Гости погоняют «волков» в их логове

    «Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз и ставки на АПЛ 16 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Бернли
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бернли»
    Шон Дайч
    В воскресенье, 16 сентября, «Вулверхэмптон» на свое арене примет «Бернли» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бернли».
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки», которые по итогам прошлого года стали победителями Чемпионшипа и повысились в классе, неплохо начали сезон и рангом выше.

    После четырех матчей в АПЛ «Вулверхэмптон» набрал пять баллов и расположился на 11 строке в турнирной таблице.

    Начали этот сезон подопечные Нуну Санту с ничейного результата, добытого на своем поле с «Эвертоном» (2:2), в следующем матче они уступили «Лестеру» (0:2) на выезде.

    Игра третьего тура принесла им домашнюю ничью с прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» со счетом 1:1, при этом «волки» первыми открыли счет.

    Календарь и таблица АПЛ

    Затем последовали две виктории. Сначала они добыли победу в Кубке английской лиги, а в последнем туре чемпионата в гостях минимально переиграли «Вест Хэм» — 1:0.

    «Бернли»

    «Бордовые» финишировали в прошлом сезоне на седьмом месте и завоевали путевку в Лигу Европы, где были остановлены в шаге от группового раунда греческим «Олимиакасом» (0:0 и 1:3).

    Участие в еврокубках отложило свой отпечаток на выступлении «Бернли» на внутренней арене. После четырех игр команда Шона Дайча набрала только одно очко и идет на предпоследнем месте.

    Еще в первом туре был добыт единственный пункт — ничья с «Саутгемптоном» на выезде со счетом 0:0. Затем три поражения кряду от «Уотфорда» (1:3), «Фулхэма» (2:4) и «Ман Юнайтеда» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    В сезоне 2015/16 оппоненты вместе играли в Чемпионшипе и тогда оба их матча завершились вничью (0:0 и 1:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмтона» — 1.77, победа «Бернли» — 5.60, ничья — 3.55.

    Сбросив еврокубковый балласт команда Дойча теперь полностью сконцентрируется на чемпионате и будет наверстывать упущенное. Прогнозируем, что в этой игре она даст бой хозяевам и может разжиться заветными баллами, но немного перестрахуемся и поставим на них с форой (+1). 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В воскресенье, 16 сентября, «Вулверхэмптон» на свое арене примет «Бернли» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 15:30 по московскому времени.
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