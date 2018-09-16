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    «Зенит» ждет непростой выезд в Оренбург

    «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 16 сентября 2018 года

    Зенит Оренбург РПЛ Футбол России
    Прогноз на «Оренбург» — «Зенит»
    Клаудио Маркизио
    В рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги лидер турнира «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи — в 14:00. Прогноз на «Оренбург» — «Зенит».
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    «Оренбург»

    «Оренбург» после возвращения в РПЛ весьма неплохо стартовал в новом сезоне, набрав в шести стартовых турах 10 очков. Подопечные Владимира Федотова трижды выиграли при одной ничьей и двух поражениях.

    После минимального поражения от «Спартака» на старте чемпионата (0:1) «Оренбург» выдал серию из трех побед подряд — над «Крыльями Советов» (3:0), «Локомотивом» (1:0) и «Анжи» (3:1). Правда, затем за два тура оренбуржцы набрали лишь одно очко — ничья с «Краснодаром» (1:1) и поражение от московского «Динамо» (0:2).

    В турнирной таблице «Оренбург» располагается на пятом месте. При этом у команды столько же очков, сколько и у «Краснодара», который идет четвертым.

    «Зенит»

    «Зенит» в шести стартовых турах набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу. Причем впервые потеряли очки подопечные Сергея Семака только в шестом туре, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0).

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    • До этого «Зенит» поочередно обыграл «Енисей» (2:0), тульский «Арсенал» (1:0), «Рубин» (1:0), «Урал» (4:1) и «Уфу» (2:0). Как видим, питерцы пропустили лишь в одном матче, забив при этом 10 мячей.

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    Также напомним, что «Зенит» в этом сезоне уже успешно пробился в групповой этап Лиги Европы, поочередно пройдя минское «Динамо» (0:4, 8:1) и норвежский «Мольде» (3:1, 1:2).

    Прогноз

    Букмекеры прогнозировано отдают предпочтение в этом матче «Зениту». На победу питерцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,75, тогда как ничья оценивается коэффициентом 3,30, а победа «Оренбурга» — 5,50.

    На бумаге этот поединок должен стать самым захватывающим в туре. Однако удастся ли командам порадовать болельщиков ярким футболом с обилием голевых моментов в действительности? Гости являются фаворитами, однако легкой прогулки у них точно не будет. Более вероятным выглядит вариант, при котором «Зенит», если и одержит победу, то будет она непростой и с небольшим количеством забитых мячей. Важным моментом будет то, как питерцы преодолеют перерыв на матчи национальных сборных и поможет ли эта пауза «Оренбургу».

    Отметим, что в этом матче можно ждать дебюта Клаудио Маркизио в официальных матчах за «Зенит». Семак уже заявил, что итальянец отправится с командой на игру.

    Наш прогноз — победа «Зенита» с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Оренбург» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги лидер турнира «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи — в 14:00.
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