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    «Летучие мыши» возьмут три очка

    «Валенсия» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги 15 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Бетис
    Прогноз на «Валенсия» — «Бетис»
    Дани Парехо
    В субботу, 15 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» будет принимать «Бетис». Матч пройдет на стадионе «Месталья». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Бетис».
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    «Валенсия»

    «Летучие мыши» по итога минувшего сезона Примеры финишировали на четвертом месте в турнирной таблице и пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

    Но несмотря на существенное усиление в этом сезоне «Валенсия» пока выиграть не может. В первом туре «оранжевые» расписали домашнюю мировую с мадридским «Атлетико» (1:1).

    В следующем поединки команда Марселино уступила в Барселоне, проиграв «Эспаньолу» со счетом 0:2. А в последнем игровом дне «Валенсия» сыграла вничью в левантийском дерби с «Леванте» — 2:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице левантийцы сейчас с двумя очками занимают 17 строку, совсем рядом с зоной вылета.

    «Бетис»

    «Гелиополиты» закончили прошлый чемпионат на шестой строке и завоевали путевку в Лигу Европы, где начнут выступление с группового раунда.

    В стартовом поединке этого чемпионата дружина Кике Сетьена была разгромлена на своем поле «Леванте» со счетом 0:3.

    Затем была ничья на выезде с «Алавесом» (0:0), а в третьем туре праздновала победу в севильском дерби, одолев на своем стадионе «Севилью» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Сейчас у «Бетиса» четыре очка, с которыми «зелено-белые» расположились в середине турнирной таблицы — на 13 месте.

    В минувшем сезоне «Валенсия» в двух встречах одолела «Бетис» — в Севилье — 6:3, на «Месталье» — 2:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Валенсию», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1.75.

    На «Бетис» предлагают 4.40, а ничью оценивают с коэффициентом 3.90.

    «Валенсия» плохо стартовала и ей нужно обязательно побеждать, чтобы подниматься выше в таблице. «Летучие мыши» должны были выигрывать в предыдущем туре у «Леванте», но не реализовали много моментов. К тому же «Бетис» в последнее время очень удобный соперник для «оранжевых».

    Прогнозируем, что в этом матче должны побеждать хозяева. 0

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