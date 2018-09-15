«Интер» — «Парма». Прогноз и ставки на матч Серии А 15 сентября 2018 года

«Интер»
По итогам минувшего чемпионата «змеи» финишировали четвертыми, завоевав билет в Лигу чемпионов впервые за последние шесть сезонов.
Лучано Спалетти летом сделал ряд громких трансферов, из которых стоит выделить покупку Наингголана («Рома»), Асамоа («Ювентус»), Де Врея («Лацио») и Врсалько («Атлетико»).
В новом розыгрыше Серии А «Интер» стартовал не очень хорошо, набрав четыре очка в трех поединках и расположился на данный момент на седьмом месте.
В первом туре был проигрыш от «Сассуоло» со счетом 0:1 в гостях, затем потеря очков в домашней игре с «Торино» (2:2), в которой «черно-синие» выигрывали после первого тайма — 2:0. И только в третьем туре была одержана победа, на выезде «интеристы» разгромили «Болонью» — 3:0.
«Парма»
«Парма», пережив стадию банкротства и изгнания в низшие дивизионы Италии, сумела преодолеть непростой путь обратно в Серию А.
Оказавшись в элитном дивизионе «крестоносцы» укрепились в межсезонье, подписав Бруну Алвеша, Бастони, Ригони, Роберто Инглезе и Жервиньо.
В первом официальном поединке сезона в рамках Кубка Италии «Парма» потерпела минимальное поражение от «Пизы» (0:1). Затем в первой игре чемпионата «желто-синие» расписали мировую с «Удинезе» (2:2) дома.
В последующих двух турах они потерпели поражения от «СПАЛа» (0:1) в гостях и «Ювентуса» (1:2) на своем поле. С одним баллом команда Роберто Д’Аверса идет на 17 месте.
Прогноз
Явным фаворитом предстоящего матча является «Интер». Состав миланского клуба на порядок сильнее, чем у «крестоносцев».
К тому же, на стороне «нерадзурри» будут родные трибуны. Так что, ждем уверенной победы хозяев и ставим на них с форой (-1,5). 0