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    «Интер» продолжит погоню за лидерами

    «Интер» — «Парма». Прогноз и ставки на матч Серии А 15 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Интер Парма
    Прогноз на «Интер» — «Парма»
    Раджа Наингголан
    В четвертом туре итальянского первенства миланский «Интер» на своем поле примет «Парму». Матч начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Парма».
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    «Интер»

    По итогам минувшего чемпионата «змеи» финишировали четвертыми, завоевав билет в Лигу чемпионов впервые за последние шесть сезонов.

    Лучано Спалетти летом сделал ряд громких трансферов, из которых стоит выделить покупку Наингголана («Рома»), Асамоа («Ювентус»), Де Врея («Лацио») и Врсалько («Атлетико»).

    В новом розыгрыше Серии А «Интер» стартовал не очень хорошо, набрав четыре очка в трех поединках и расположился на данный момент на седьмом месте.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом туре был проигрыш от «Сассуоло» со счетом 0:1 в гостях, затем потеря очков в домашней игре с «Торино» (2:2), в которой «черно-синие» выигрывали после первого тайма — 2:0. И только в третьем туре была одержана победа, на выезде «интеристы» разгромили «Болонью» — 3:0.

    «Парма»

    «Парма», пережив стадию банкротства и изгнания в низшие дивизионы Италии, сумела преодолеть непростой путь обратно в Серию А.

    Оказавшись в элитном дивизионе «крестоносцы» укрепились в межсезонье, подписав Бруну Алвеша, Бастони, Ригони, Роберто Инглезе и Жервиньо.

    В первом официальном поединке сезона в рамках Кубка Италии «Парма» потерпела минимальное поражение от «Пизы» (0:1). Затем в первой игре чемпионата «желто-синие» расписали мировую с «Удинезе» (2:2) дома.

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    В последующих двух турах они потерпели поражения от «СПАЛа» (0:1) в гостях и «Ювентуса» (1:2) на своем поле. С одним баллом команда Роберто Д’Аверса идет на 17 месте.

    Прогноз

    Явным фаворитом предстоящего матча является «Интер». Состав миланского клуба на порядок сильнее, чем у «крестоносцев».

    К тому же, на стороне «нерадзурри» будут родные трибуны. Так что, ждем уверенной победы хозяев и ставим на них с форой (-1,5). 0

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