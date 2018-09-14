«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 14 сентября 2018 года

В пятницу, 14 сентября, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

«Боруссия»

В текущем сезоне Бундеслиги дортмундская «Боруссия» стартовала успешно, разгромив на своем поле «Лейпциг» (4:1). Пропустив уже на 1-й минуте подопечные Люсьена Фавра завладели преимуществом в счете еще до перерыва, а во втором тайме окончательно добили соперника.

Продлить победный путь дортмундцам не удалось, поскольку во втором туре они в гостях разошлись миром с «Ганновером» (0:0) на фоне в целом равной игры.

Во время паузы на матчи сборных «Боруссия» успела провести товарищеский матч с «Оснабрюком», с которым расправилась со счетом 6:0 благодаря покеру Якоба Ларсена.

Календарь и таблица Бундеслиги

Среди травмированных у «желто-черных» значатся Кристиан Пулишич и Рафаэль Геррейро.

«Айнтрахт»

Футболисты «Айнтрахта» тоже набрали три очка в первом туре, когда на выезде одержали победу над «Фрайбургом» (2:0), ворота которого поразили в начале первого тайма и в концовке второго.

А вот во втором туре команда из Франкфурта-на-Майне у себя дома потерпела поражение от «Вердера» (1:2). С 32-й минуты подопечные Адольфа Хюттера играли в меньшинстве, затем нашли в себе силы сравнять счет, однако все же пропустили решающий мяч перед финальным свистком.

«Айнтрахт» тоже заполнил возникшую паузу тем, что в товарищеском матче разгромил «Эдербергланд» (5:0).

У «Айнтрахта» сразу восемь игроков основного состава восстанавливаются после травм, но есть надежда, что некоторые из них успеют вернуться в строй.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.46, победа «Айнтрахта» — 6.90, ничья — 4.50.

Все прогнозы на Бундеслигу

На бумаге дортмундцы действительно кажутся фаворитами, однако гостей ни в коем случае не стоит недооценивать. Они славятся своей мощной атакующей игрой, так что способны шокировать публику на «Сигнал Идуна Парк».

В предыдущем туре «Боруссия» не справилась с куда более скромным «Ганновером», поэтому мы бы взяли ставку «победа "Айнтрахта" с форой +1,5» за 1.74.

Другой вариант — «тотал голов больше 3» за 1.85. Как уже было сказано, обе команды любят много атаковать, что при определенных обстоятельствах может сделать игру зрелищной в плане результативности. 0