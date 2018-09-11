Молдавия — Белоруссия. Прогноз на матч Лиги наций 11 сентября 2018 года

Во вторник, 11 сентября, в рамках второго тура Лиги наций в группе 2 Лиги D национальная команда Молдавии примет на своем поле сборную Белоруссии. Поединок, который пройдет в Кишиневе, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Молдавия — Белоруссия.

Молдавия

Подопечные Александра Спиридона ужасно стартовали в Лиге наций, разгромно проиграв Люксембургу на выезде со счетом 0:4.

И в отборочном турнире к ЧМ-2018 молдаване выступили плохо, набрав всего лишь два очка в 10 поединках. Они два раза сыграли вничью с Грузией (2:2 и 1:1).

Безвыигрышная серия молдавской команды на данный момент насчитывает уже 14 матчей. Последний раз она праздновала победу в марте 2017 года, одолев в товарняке Сан-Марино — 2:0.

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Контрольные поединки после квалификации принесли Молдавии две ничьи и три поражения. И опять же молдаване сыграли вничью с командами с постсоветского пространства (Азербайджаном и Арменией).

Белоруссия

Белорусы в первом туре Лиги наций разгромили на своем поле вечного аутсайдера сборную Сан-Марино со счетом 5:0, дублем отметился Драгун.

В квалификации к мундиалю Белоруссия не впечатлила, заняв последнее место в своей группе, оказавшись даже ниже Люксембурга.

В актив «белым крыльям» можно занести домашнюю победу над Болгарией — 2:1 и ничью с чемпионами мира французами — 0:0.

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Товарищеские матчи после отбора к ЧМ принесли подопечным Игоря Криушенко по две победы, ничьи и поражения.

Последний раз команды встречались в 2012 году. И тогда оппоненты расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Белоруссии, оценивая победу гостей с коэффициентом 2.25.

На Молдавию предлагают 3.25, а ничью оценивают с коэффициентом 3.35.

Молдоване на своем поле не проигрывали своему предстоящему сопернику, одержав победы в двух матчах и один сведя вничью. Хотя сейчас белорусы находятся в лучшей кондиции прогнозируем, что Молдавия на своей арене не проиграет, т.к. она довольно таки успешно играет с командами с постсоветского пространства. 0