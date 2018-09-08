Аргентина — Гватемала. Прогноз и ставки на товарищеский матч 8 сентября 2018 года

В субботу, 8 сентября, сборная Аргентины сыграет против команды Гватемалы на стадионе «Колизеум» в американском Лос-Анджелесе. Товарищеская встреча начнется в 06:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Гватемала.

Аргентина

Грядущий поединок будет первым для сборной Аргентины после провального чемпионата мира 2018, где команда с большим трудом вышла из группы, но прекратила борьбу уже на стадии 1/8 финала. Следствием этой уже не первой за последние годы неудачи «альбиселесте» стал уход назначенного только в июне прошлого года наставника Хорхе Сампаоли. Теперь во главе команды, по крайней мере, временно будет работать известный в прошлом игрок «Депортиво», но еще не имеющий опыта самостоятельной тренерской работы Лионель Скалони.

40-летний специалист был ассистентом своего преемника в «Севилье» и отправился вслед за ним в сборную родной страны. Рулевой аргентинской сборной уже отметился вызовом большого числа новых исполнителей, среди которых наконец оказался Мауро Икарди, чьи не лучшие отношения с лидерами национальной команды мешали были препятствием в выступлениях за «альбиселестес». Вероятно, нападающий «Интера» не получил бы приглашения, если бы Лионель Месси не решил отказаться от игры за сборную.

Гватемала

Команда Гватемалы провела уже далеко не первую неудачную попытку попасть на мировой форум, потому о проблемах своего соперника она может только мечтать. В квалификации на чемпионат мира 2018 года сине-белые не смогли пройти четвертый раунд в зоне КОНКАКАФ, хотя до предпоследнего тура в своей группе имела шансы выйти в заключительный этап. К сожалению для этой центральноамериканской сборной, ее квартете опередили США, а также Тринидад и Тобаго.

Что примечательно, несмотря на это Гватемала не знает поражений вот уже шесть поединков, включая два официальных, что довольно редко как для этой не хватающей с неба звезд команды. Более того, предыдущие три встречи (две из которых, правда, товарищеского характера) подопечные Вальтера Калери выиграли, при этом дважды кряду пострадала сборная Кубы, не сумевшая забить ни одного мяча (3:0 и 1:0). Тем не менее, вряд ли кто-то по-настоящему верит в шансы сине-белых не проиграть и южноамериканскому гранду.

5.50 Прогноз: Гол Аргентины в первые пять минут матча Сделать ставку!

Прогноз

Букмекеры почти не верят в шансы номинальных гостей победить, ведь коэффициент на это составляет 34,00 против 1,03 у номинальных хозяев, и даже ничья оценивается в 17,00. В столь непростом для ставок матче, предлагаем рискнуть и поставить на гол Аргентины в первые пять минут матча за 5,50. 0