Чехия — Украина. Прогноз на матч футбольной Лиги наций 6 сентября 2018 года

В четверг, 6 сентября, сборная Чехии на своем поле примет команду Украины в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мирослава Валенты», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Чехия — Украина.

Чехия

Сборная Чехии провалила отбор на чемпионат мира по футболу 2018 года, заняв в своей группе лишь третье место, поэтому минувшим летом мы не увидели ее в России.

В 2018 году чешские футболисты активно проводили товарищеские матчи. В марте они проиграли Уругваю (0:2) и разгромили Китай (4:1), а в июне крупно уступили Австралии (0:4) и одолели Нигерию (1:0).

В сентябре подопечных Карела Яролима ждет матч Лиги наций с Украиной, а также товарищеская игра против России.

Тренерский штаб вызвал на сборы практически всех сильнейших игроков, среди которых Теодор Гебре Селассие, Павел Кадерабек и Боржек Дочкал.

Украина

Сборная Украины тоже не попала на мировое первенство 2018 года, став третьей в своей отборочной группе.

Осенью 2017 года подопечные Андрея Шевченко в товарищеском матче одержали победу над командой Словакии (2:1).

В нынешнем году украинцы провели еще четыре контрольные встречи, в которых победили Японию (2:1) и Албанию (4:1), а также разошлись миром с Саудовской Аравией (1:1) и Марокко (0:0).

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В сентябре сборную Украины ждут игры против Чехии и Словакии в Лиге наций. На предстоящие матчи тренерский штаб вызвал преимущественно представителей «Динамо» и «Шахтера», но есть в списке и легионеры.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Чехии — 2.25, победа сборной Украины — 3.20, ничья — 3.40.

По подбору игроков команды выглядят примерно равными, но в пользу чехов, конечно же, должна сыграть поддержка родных трибун.

Кроме того, мы бы заметили, что многие игроки сборной Украины находятся не в лучшем расположении духа. «Динамо» недавно вылетело из Лиги чемпионов и проиграло «Карпатам» в национальном первенстве, «Шахтер» смотрится уже не так мощно, как в прошлых сезонах, Андрей Ярмоленко непродуктивно выступает за «Вест Хэм», а Евгений Коноплянка недавно отметился красной карточкой в игре за «Шальке».

Андрею Шевченко всего за несколько дней будет непросто создать из этого набора мощную команду, тем более что у него в распоряжении всего два форварда — ветеран Евгений Селезнев и дебютант Роман Яремчук. Учитывая все вышесказанное, мы бы поставили на успех хозяев.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал сборной Украины меньше 1» за 1.73, ведь у украинцев сейчас действительно слабая атака. 0