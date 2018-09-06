Чехия — Украина. Прогноз на матч футбольной Лиги наций 6 сентября 2018 года

Чехия
Сборная Чехии провалила отбор на чемпионат мира по футболу 2018 года, заняв в своей группе лишь третье место, поэтому минувшим летом мы не увидели ее в России.
В 2018 году чешские футболисты активно проводили товарищеские матчи. В марте они проиграли Уругваю (0:2) и разгромили Китай (4:1), а в июне крупно уступили Австралии (0:4) и одолели Нигерию (1:0).
В сентябре подопечных Карела Яролима ждет матч Лиги наций с Украиной, а также товарищеская игра против России.
Тренерский штаб вызвал на сборы практически всех сильнейших игроков, среди которых Теодор Гебре Селассие, Павел Кадерабек и Боржек Дочкал.
Украина
Сборная Украины тоже не попала на мировое первенство 2018 года, став третьей в своей отборочной группе.
Осенью 2017 года подопечные Андрея Шевченко в товарищеском матче одержали победу над командой Словакии (2:1).
В нынешнем году украинцы провели еще четыре контрольные встречи, в которых победили Японию (2:1) и Албанию (4:1), а также разошлись миром с Саудовской Аравией (1:1) и Марокко (0:0).
В сентябре сборную Украины ждут игры против Чехии и Словакии в Лиге наций. На предстоящие матчи тренерский штаб вызвал преимущественно представителей «Динамо» и «Шахтера», но есть в списке и легионеры.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Чехии — 2.25, победа сборной Украины — 3.20, ничья — 3.40.
По подбору игроков команды выглядят примерно равными, но в пользу чехов, конечно же, должна сыграть поддержка родных трибун.
Кроме того, мы бы заметили, что многие игроки сборной Украины находятся не в лучшем расположении духа. «Динамо» недавно вылетело из Лиги чемпионов и проиграло «Карпатам» в национальном первенстве, «Шахтер» смотрится уже не так мощно, как в прошлых сезонах, Андрей Ярмоленко непродуктивно выступает за «Вест Хэм», а Евгений Коноплянка недавно отметился красной карточкой в игре за «Шальке».
Андрею Шевченко всего за несколько дней будет непросто создать из этого набора мощную команду, тем более что у него в распоряжении всего два форварда — ветеран Евгений Селезнев и дебютант Роман Яремчук. Учитывая все вышесказанное, мы бы поставили на успех хозяев.
Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал сборной Украины меньше 1» за 1.73, ведь у украинцев сейчас действительно слабая атака. 0