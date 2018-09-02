«Ренн» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 2 сентября 2018 года

В воскресенье, 2 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Франции: «Ренн» будет принимать «Бордо». Матч пройдет на стадионе «Руазон Парк». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Бордо».

«Ренн»

После замены Кристиана Гуркюффа на Сабри Лямуши у руля «Ренна» возникли вопросы по поводу целесообразности такого шага со стороны руководства бретонцев. Они потеряли нападающего Вахиба Хазри и центрбека Жориса Гнаньона, перешедшего в «Севилью», но усилились многообещающими нападающими Жорданом Сибачо и Роменом дель Кастильо, а также полузащитником Клеманом Гренье. Продолжающийся прогресс вингера Исмаила Сарра вместе с плеймейкером Бенжаменом Буриго означает, что у клуба есть шанс выходить в еврокубки на регулярной основе.

Пока что красно-черные не складывают целостного впечатления в стартовавшем сезоне французского первенства. Так, в первом туре команда проиграла на выезде «Лиллю» со счетом 1:3, но сумела реабилитироваться в следующем матче, победив на своем поле «Анже» (1:0), тем не менее, коллектив пока что не набрал шести очков, поскольку затем довольствовался ничьей 2:2 против «Марселя» в гостях, хотя к 54-й минуте вел 2:0. Возможно, «Ренну» поможет новый нападающий М'Байе Ньянг, которого арендовали у «Торино»?

«Бордо»

В прошлом сезоне «Бордо» совершил впечатляющее возрождение под руководством Густаво Пойета, когда попал в Лигу Европы, несмотря на угрозу вылета после первой половины чемпионата, однако это во многом удалось благодаря успешной игре Малкома. С учетом перехода бразильца в «Барселону», новый футбольный год может сложиться для наставника жирондинцев уже не так успешно. Уругвайцу не привыкать портить потенциал своего коллектива, особенно на фоне разочарования в летней трансферной кампании.

Уже на старте новой кампании у специалиста возникли разногласия с руководством клуба, который якобы продал нападающего Гаэтано Лаборда в «Монпелье» без его согласия, за что тренера отстранили от работы. Пока что Пойет продолжает свою работу, а результаты на внутренней арене оставляют желать лучшего: только после поражений от «Страсбурга» (0:2) и «Тулузы» (1:2) была добыта победа над «Монако» (2:1), однако «жирондинцы» пока что только на 16-м месте. Тем временем, в Европе у команды все хорошо, ведь она пробилась в групповой этап ЛЕ сквозь сито квалификации.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, а ничья — в 3,40. Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0