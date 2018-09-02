ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесРеальная евровесна и старые знакомые. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы Криштиану РоналдуРоналду на «Олд Траффорд», Погба в Турине, Тухель против старых знакомых «Вильярреал» — «Жирона»Примера. «Вильярреал» уступил «Жироне», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
  • 00:24
    • «Ницца» на выезде обыграла «Лион»
  • 00:12
    • ЦСКА объявил о трансфере Облякова
  • 23:51
    • «Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»
  • 21:28
    • «Ростов» и «Рубин» разошлись миром
  • 22:08
    • Роналду не вызван в сборную Португалии
  • 21:57
    • Защитник «Баварии» перешел в ПСЖ
  • 20:03
    • Кутепов перенес операцию
    Все новости спорта

    Команды не будут отсиживаться в обороне

    «Динамо» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Динамо Оренбург Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Динамо» — «Оренбург»
    Владимир Рыков
    В воскресенье, 2 сентября, московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ. Встреча, которая пройдет в Химках, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Оренбург».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо»

    Подопечные Дмитрия Хохлова первые три поединка в этом розыгрыше РПЛ свели вничью. На старте турнира они расписали мировую в Туле с «Арсеналом» (0:0).

    Затем поделили очки с казанским «Рубином» (1:1) на своем поле и в Екатеринбурге с «Уралом» (1:1), уйдя от поражения за пять минут до конца встречи.

    Игра четвертого тура принесла «бело-голубым» три очка. В домашней игре они разгромили «Уфу» (3:0), дожав измученного еврокубками соперника только во втором тайме.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний поединок закончился поражением динамовцев в столичном дерби от «Спартака» со счетом 1:2. С шестью баллами «Динамо» занимает на данный момент девятую строку в турнирной таблице РПЛ.

    «Оренбург»

    Команда Владимира Федотова после возвращения в элиту российского футбола в первой игре нового сезона проиграла в Москве «Спартаку» — 0:1.

    Затем «Оренбург» выдал серию из четырех матчей подряд без поражений. Сначала были одержаны три победы кряду.

    На своем поле переиграли чемпиона прошлого сезона «Локомотив» (1:0), а также на выезде одолели «Крылья Советов» (3:0) и «Анжи» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последнем поединке клуб из Оренбурга расписал на своем поле мировую с «Краснодаром» (1:1), упустив победу за считанные минуты до конца встречи. После пяти туров «Оренбург» четвертый, имея в своем активе 10 баллов.

    Команды встречались только один раз. В товарищеской игре, которая состоялась зимой 2017 года, они сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2.15.

    За победу «Оренбурга» предлагают — 4.10, ничья — 3.10.

    «Динамо» по праву считается домашней командой, ведь большую часть очков оно зарабатывает как раз на своем поле. «Оренбург» в этом сезоне на выезде пока играет успешно и по праву занимает столь высокое место.

    Оппоненты не отличаются надежностью в обороне, поэтому вполне могут выдать обменяться голами. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алисон
  • Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга
    • 22:32 29/08/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • 17:30 28/08/2018     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018
    Прогноз на «Динамо» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23. В воскресенье, 2 сентября, московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ. Встреча, которая пройдет в Химках, начнется в 16:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Слоан Стивенс Теннис US Open. Макарова выбыла, Стивенс и Свитолина прошли в четвертый кругОбзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:590
  • 00:01
    • «Боруссия» потеряла очки во втором туре Бундеслиги
  • 19:20
    • Стало известно расписание «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
  • 15:01
    • «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
    Лига Европы Футбол Жеребьевка Лиги Европы 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЕ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 14:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 22:19
    • Макарова уступила Севастовой на US Open
  • 21:15
    • «Химки» и «Ротор» сыграли вничью в девятом туре ФНЛ
  • 20:13
    • Турецкий гранд подписал Ляича
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Ничья «Ростова» и «Рубина», «Зенит» будет принимать «Спартак»Обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:440
  • 19:47
    • Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Ростова»
  • 19:32
    • «Вердер» подписал полузащитника «Боруссии»
  • 16:33
    • «Ростов» усилился форвардом «Маккаби» из Тель-Авива
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие