«Динамо» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 сентября 2018 года

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В воскресенье, 2 сентября, московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ. Встреча, которая пройдет в Химках, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Оренбург».

«Динамо»

Подопечные Дмитрия Хохлова первые три поединка в этом розыгрыше РПЛ свели вничью. На старте турнира они расписали мировую в Туле с «Арсеналом» (0:0).

Затем поделили очки с казанским «Рубином» (1:1) на своем поле и в Екатеринбурге с «Уралом» (1:1), уйдя от поражения за пять минут до конца встречи.

Игра четвертого тура принесла «бело-голубым» три очка. В домашней игре они разгромили «Уфу» (3:0), дожав измученного еврокубками соперника только во втором тайме.

Календарь и таблица РПЛ

Последний поединок закончился поражением динамовцев в столичном дерби от «Спартака» со счетом 1:2. С шестью баллами «Динамо» занимает на данный момент девятую строку в турнирной таблице РПЛ.

«Оренбург»

Команда Владимира Федотова после возвращения в элиту российского футбола в первой игре нового сезона проиграла в Москве «Спартаку» — 0:1.

Затем «Оренбург» выдал серию из четырех матчей подряд без поражений. Сначала были одержаны три победы кряду.

На своем поле переиграли чемпиона прошлого сезона «Локомотив» (1:0), а также на выезде одолели «Крылья Советов» (3:0) и «Анжи» (3:1).

Все прогнозы на футбол

В последнем поединке клуб из Оренбурга расписал на своем поле мировую с «Краснодаром» (1:1), упустив победу за считанные минуты до конца встречи. После пяти туров «Оренбург» четвертый, имея в своем активе 10 баллов.

Команды встречались только один раз. В товарищеской игре, которая состоялась зимой 2017 года, они сыграли вничью — 1:1.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2.15.

За победу «Оренбурга» предлагают — 4.10, ничья — 3.10.

«Динамо» по праву считается домашней командой, ведь большую часть очков оно зарабатывает как раз на своем поле. «Оренбург» в этом сезоне на выезде пока играет успешно и по праву занимает столь высокое место.

Оппоненты не отличаются надежностью в обороне, поэтому вполне могут выдать обменяться голами. 0