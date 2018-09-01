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    Роналду прорвет против «Пармы»

    «Парма» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А 1 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Парма Ювентус
    Прогноз на «Парма» — «Ювентус»
    Роналду получит шанс забить первый мяч за «Юве» против «Пармы»
    В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Италии: «Парма» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Эннио Тардини». Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Ювентус».
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    «Парма»

    В числе прочих событий новый сезон Серии А ознаменован еще и тем, что вернулась легендарная «Парма». Ностальгические чувства по этому поводу уже улеглись, и сейчас тифози «Крестоносцев» столкнулись с тяжелой реальностью того, что кадры коллектива не позволяют соревноваться на таком уровне. И даже главный бомбардир клуба в Эммануэле Калайо получил длительную дисквалификацию за участие в договорных матчах, что сулит не лучшие перспективы «джаллоблу» на выживание.

    Первый тур, впрочем, подарил болельщикам команды повод для оптимизма, ведь на своем поле команда имела шансы победить завсегдатая элиты «Удинезе». На исходе часа игры хозяева вели со счетом 2:0, но «Зебры» сумели перевернуть ситуацию с ног на голову, сократив счет и сравняв его в течение пяти минут — к счастью, добиться большего им уже не удалось. Второй тур выдался для коллектива Роберто Д'Аверсы еще более грустным — в гостях он уступил «СПАЛу».

    «Ювентус»

    Несмотря на мощное усиление и так сильной атаки за счет Криштиану Роналду, «Ювентус» все еще не настроил в нападении ту игру, которая позволяла бы ему напрочь выносить соперников. «Старой Синьоре» все еще не хватает подвижности для того, чтобы использовать свою главную звезду впереди, правда, для развития командной химии нужно время, и наставник Массимилиано Аллегри пытается работать над созданием лучшей игры в обороне, а также эффективной атаки. Ведь хотя звездный португалец и Леонардо Бонуччи — топ-мастера, но они пришли в уже прекрасно отлаженный механизм, работу которого нужно корректировать ради интеграции новичков.

    Из-за этого главный тренер «бьянконери» прибег к своему первому небольшому тактическому сюрпризу в новом сезоне, отказавшись от схемы 4-2-3-1, которую он выставил в первом туре Серии А против «Кьево» (3:2) для того, чтобы отодвинуть Роналду налево в системе 4-3-3 — это явное признание того, что Криштиану еще не вписался в существующую систему игры. Однако самое тревожное для экс-форварда «Реала» было в том, что у него было очень мало открываний против «Лацио» (2:0) в чужой штрафной, поэтому пока в его активе и нет забитых мячей.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех хозяев оценивается в 17,00, а ничья — в 6,50. Рискнем предположить, что в этом матче наконец прорвет «семерку» «Ювентуса», а потому рекомендуем ставить на то, что Роналду забьет два или более мячей в матче за 4,00. 0

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    Прогноз на «Парма» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Италии: «Парма» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Эннио Тардини». Начало встречи — в 21:30 мск.
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