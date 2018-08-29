«Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда». Прогноз на Лигу чемпионов 29 августа 2018 года

В среду, 29 августа, австрийский «Ред Булл Зальбург» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на арене «Вальс-Зиценхайм», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда».

«Ред Булл Зальцбург»

Чемпион Австрии начал выступление в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда, в котором уверенно разобрался с македонской «Шкендией-79», победив со счетом 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Между этими матчам «быки» одержали третью подряд победу в стартовавшем национальном чемпионате, победив венскую «Аустрию» со счетом 2:0 на своем поле.

После выхода в раунд плей-офф, «Ред Булл» на своем поле победил со счетом 2:0 «Хартберг» в рамках чемпионата Австрии.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Первый матч с «Црвеной Звездой» в Сербии завершился безголевой ничьей, а в последнем матче «Зальцбург» на выезде победил «Альтах» (3:2), вырвав победу на последних минутах.

В чемпионате Австрии после 5 туров «Ред Булл» показывает 100%-й результат, возглавляя таблицу с разницей мячей 12-3. Лучшие бомбардиры — израильтянин Моанес Дабур и босниец Смаил Превляк, забившие по 4 гола. На счету Дабура еще и 2 гола в квалификации ЛЧ.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб начал с первого раунда квалификации, где не без труда прошел юрмальский «Спартак», сыграв вничью 0:0 на выезде и победив со счетом 2:0 дома.

Во втором раунде сербы уверенно победили литовскую «Судуву», забив прибалтам три безответных мяча на выезде и еще два — дома. На радостях фанаты «Црвены Звезды» начали оскорблять соперников расистскими кричалками, попав на карандаш УЕФА.

Но наказание получилось отложенным. В третьем раунде квалификации ЛЧ сербы прошли словацкий «Спартак Трнава», сыграв на своем поле вничью 1:1 и победив на выезде в экстра-тайме со счетом 2:1 д.в.

А затем до сербов дотянулись длинные руки УЕФА, наказавшие фанатов команды двухматчевым баном за расизм. На своем поле с «Ред Буллом» сербский клуб играл при пустых трибунах, сыграв в итоге 0:0, на ответный матч фанатов «Црвены Звезды» тоже не пустят.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем матче сербы в рамках национального чемпионата одолели на своем поле «Чукарички» (2:1), после 5 туров показывая стопроцентный результат с разницей мячей 12-2.

Лучший бомбардир в чемпионате Сербии Милан Павков с 2 голами, а в Лиге чемпионов по 4 мяча забили Неманя Радонич и Эль-Фарду Бен-Набуан.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ред Булла» — 1,44, победа «Црвены Звезды» — 7,50, ничья — 4,33.

Выход «Зальцбурга» в групповой этап оценивается с коэффициентом 1,33, за успех сербов дают 3,25.

«Црвена Звезда» лишена своего главного козыря — поддержки трибун. С другой стороны, для выхода в групповой этап им достаточно результативной ничьей. Но класс «Ред Булла» выше — эта команда дошла до полуфинала прошлогодней Лиги Европы, выбив по пути «Реал Сосьедад», дортмундскую «Боруссию» и «Лацио».

Можно прогнозировать победу австрийского клуба. В последних четырех домашних матчах «Ред Булл» пропустил лишь один мяч, но, учитывая, что забивать нужно обеим команда, а сербы показывают результативную игру в ЛЧ, можно ставить на «верх».

Интересны варианты «обе забьют» за 2,37 и ТБ 2,5 за 2,10. 0