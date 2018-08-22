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    «МОЛ Види» — АЕК. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 августа

    Лига чемпионов АЕК Афины
    Прогноз на «МОЛ Види» — АЕК
    Футболисты «МОЛ Види»
    В последнем раунде квалификации ЛЧ венгерский «МОЛ Види» 22 августа примет на своем поле греческий АЕК. Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на «МОЛ Види» — АЕК.
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    «МОЛ Види»

    Чемпион Венгрии выбил уже трех соперников в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Первой жертвой стал чемпион Люксембурга «Дюднланж». На поле соперника венгры сыграли 1:1, а дома переиграли люксембуржцев со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На втором стадии отбора клуб из Секешфехервара убрал со своего пути болгарский «Лудогорец» — 1:0 и 0:0. А не третьем этапе квалификации прошли шведский «Мальме» за счет выездного гола (0:0 и 1:1).

    В чемпионате Венгрии команда Марко Николича провела четыре встречи, в которых одержала две победы и два раза сыграла вничью. С 8 очками на данный момент «МОЛ Види» занимает пятое место.

    В прошлом сезоне «красно-синие» также преодолели три этапа отбора, но в Лиге Европы. Венгры смогли выбить французский «Бордо» (1:0 и 1:2), но в шаге от группового раунда их остановил сербский «Партизан» (0:4 и 0:0).

    АЕК

    Афинский клуб на предыдущей стадии квалификации ЛЧ выбил шотландский «Селтик». Первая игра, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 1:1.

    В ответном поединке греки выигрывали по ходу матча — 2:0, пропустили на 78-й минуте, но смогли сдержать навал гостей на свои ворота и прошли дальше.

    Чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому подготовку в матчам отбора ЛЧ подопечные Мариноса Узунидиса вели в контрольных встречах, в которых по разу победили и проиграли, а также два раза сыграли вничью.

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    В прошлом сезоне «двуглавые орлы» на третьем этапе квалификации ЛЧ проиграли в двух матчах московскому ЦСКА (0:2 и 0:1), но переместившись в ЛЕ смогли дойти до 1/16 финала, где уступили киевскому «Динамо» (1:1 и 0:0).

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество гостям: победа АЕКа — 2,30, победа «МОЛ Види» — 3,50, ничья — 3,00.

    Венгры в нынешнем розыгрыше ЛЧ удивляют и уверенно действуют в поединках с довольно непростыми соперниками, особенно на своем поле. Хотя греки считаются фаворитом в этом матче, рискнем в этой игре поставить с форой на хозяев, которые крайне редко проигрывают на своем поле. 0

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    Прогноз на «МОЛ Види» — АЕК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,95. В последнем раунде квалификации ЛЧ венгерский «МОЛ Види» 22 августа примет на своем поле греческий АЕК. Начало встречи — в 22:00 по мск.
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