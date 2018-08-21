ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «МЮ» уступил «Брайтону» «Реал» находит свою игру без Роналду«Реал» нашел неожиданную замену Роналду НеймарТрансферный дайджест. 14-20 августа
  • 11:27
    • СМИ: Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет Моуринью
  • 10:41
    • Руководство «Валенсии» не планирует продавать Родриго в «Реал»
  • 09:33
    • Лапочкину неприятно слышать критику со стороны «Краснодара»
  • 09:19
    • Жулиано стал одноклубником Мусы
  • 08:44
    • Егоров призвал «Краснодар» не искать черную кошку в темной комнате
  • 00:24
    • Балотелли еще на сезон останется в «Ницце»
  • 00:06
    • Голкипер «МанСити» получил травму ахиллова сухожилия
    Все новости спорта

    Приблизится ли ПАОК к групповому этапу Лиги чемпионов?

    «Бенфика» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 21 августа

    Лига чемпионов Бенфика Португалия ПАОК
    Прогноз на «Бенфика» — ПАОК
    Футболисты ПАОКа
    Во вторник, 21 августа, «Бенфика» на своем поле примет ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — ПАОК.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бенфика»

    Футболисты «Бенфики» начали свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, в котором встречались с «Фенербахче».

    На своем поле португальская команда одержала минимальную победу (1:0) благодаря голу Франко Серви, а в гостях «орлы» сыграли вничью (1:1), чего хватило для выхода в следующий раунд.

    Этим летом «Бенфика» принимала участие в Международном кубке чемпионов, но выступила там скромно, проиграв «Лиону» (2:3) и «Ювентусу» (1:1, 2:4 — по пенальти), а также обыграв «Боруссию» (2:2, 4:3 — по пенальти).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После сыгранных двух туров в чемпионате Португалии «орлы» имеют на своем счету шесть очков, которые они набрали в матчах с «Гимарайншем» (3:2) и «Боавиштой» (2:0).

    ПАОК

    Игроки ПАОКа вступили в борьбу в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в котором оказались сильнее швейцарского «Базеля» (2:1 и 3:0).

  • Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в Европе
  • Вылет «Спартака» из Лиги чемпионов — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 15/08/2018

    • В следующем раунде вице-чемпион Греции встречался с московским «Спартаком». На своем поле подопечные Рэзвана Луческу выиграли со счетом 3:2, а в гостях сыграли вничью 0:0. При этом в Москве уже на 33-й минуте ПАОК получил численное преимущество за счет удаления Луиса Адриано.

    Других официальных матчей в текущем сезоне у ПАОКа не было, поскольку чемпионат Греции стартует лишь в конце августа.

    Заметим, что накануне встречи с «Бенфикой» состав греческой команды пополнил экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бенфики» — 1,43, победа ПАОКа — 9,00, ничья — 4,60.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В пользу португальцев говорит их еврокубковый опыт, а также поддержка домашних трибун, перед которыми они просто обязаны побеждать.

    Впрочем, мы бы не стали недооценивать греческую команду, уже доказавшую, что она достойна играть на групповой стадии.

    Рэзван Луческу собрал в своей команде опытных футболистов, которым вполне по силам соперничать с такими командами, как «Бенфика», так что мы бы поставили на «победу ПАОКа с форой +1» за 2,25.

    Еще один вариант — «ПАОК забьет» за 1,81. Нельзя сказать, что у «Бенфики» непроходимая оборона, да и греки уже доказали, что могут играть результативно, когда отправили в ворота «Базеля» в Швейцарии три безответных мяча. Наш прогноз — подопечные Луческу достойно сыграют на «Да Луш». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    5,44
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  3,30
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — РБ Зальцбург
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — ПСВ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Динамо К
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Динамо Загреб
  • Завтра в 22:00
    •  1,95
  • Прогноз на матч МОЛ Види — АЕК
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Генрих Мхитарян
  • Творческий кризис. Мхитарян рискует потеряться в Англии
    • 23:27 17/08/2018     «Спартак»
  • «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»
    • 02:06 19/08/2018     Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в Италии
  • Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
    • 19:59 15/08/2018
    Прогноз на «Бенфика» — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2,25. Во вторник, 21 августа, «Бенфика» на своем поле примет ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» победил «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 01:090
  • 11:53
    • Тсонга не сыграет на US Open
  • 11:38
    • Максименко заявил о хорошей атмосфере во вратарском секторе «Спартака»
  • 11:13
    • Бывший капитан «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Марселе»
    «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» обыграл «Урал», ЦСКА разгромил «Арсенал», «Краснодар» уступил «Спартаку»Обзор матчей четвертого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли БАТЭ на равных бороться с ПСВ?
  • 5,44
    •
  • 10:57
    • «Барселона» намерена сохранить Ракитича
  • 09:01
    • «Сибирь» подтвердила онкологическое заболевание у своего защитника
  • 08:52
    • Евсеев работал в «Анжи» с удовольствием
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезонеРеакция на сенсационное поражение «МЮ» от «Брайтона» Вчера в 16:300
  • 23:53
    • «Ливерпуль» на выезде одолел «Кристал Пэлас»
  • 22:58
    • «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»
  • 22:45
    • Тренер «Уфы»: Дивееву пока не стоит думать о переходе в «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие