«Бенфика» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 21 августа

Во вторник, 21 августа, «Бенфика» на своем поле примет ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — ПАОК.

«Бенфика»

Футболисты «Бенфики» начали свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, в котором встречались с «Фенербахче».

На своем поле португальская команда одержала минимальную победу (1:0) благодаря голу Франко Серви, а в гостях «орлы» сыграли вничью (1:1), чего хватило для выхода в следующий раунд.

Этим летом «Бенфика» принимала участие в Международном кубке чемпионов, но выступила там скромно, проиграв «Лиону» (2:3) и «Ювентусу» (1:1, 2:4 — по пенальти), а также обыграв «Боруссию» (2:2, 4:3 — по пенальти).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После сыгранных двух туров в чемпионате Португалии «орлы» имеют на своем счету шесть очков, которые они набрали в матчах с «Гимарайншем» (3:2) и «Боавиштой» (2:0).

ПАОК

Игроки ПАОКа вступили в борьбу в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в котором оказались сильнее швейцарского «Базеля» (2:1 и 3:0).

В следующем раунде вице-чемпион Греции встречался с московским «Спартаком». На своем поле подопечные Рэзвана Луческу выиграли со счетом 3:2, а в гостях сыграли вничью 0:0. При этом в Москве уже на 33-й минуте ПАОК получил численное преимущество за счет удаления Луиса Адриано.

Других официальных матчей в текущем сезоне у ПАОКа не было, поскольку чемпионат Греции стартует лишь в конце августа.

Заметим, что накануне встречи с «Бенфикой» состав греческой команды пополнил экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бенфики» — 1,43, победа ПАОКа — 9,00, ничья — 4,60.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В пользу португальцев говорит их еврокубковый опыт, а также поддержка домашних трибун, перед которыми они просто обязаны побеждать.

Впрочем, мы бы не стали недооценивать греческую команду, уже доказавшую, что она достойна играть на групповой стадии.

Рэзван Луческу собрал в своей команде опытных футболистов, которым вполне по силам соперничать с такими командами, как «Бенфика», так что мы бы поставили на «победу ПАОКа с форой +1» за 2,25.

Еще один вариант — «ПАОК забьет» за 1,81. Нельзя сказать, что у «Бенфики» непроходимая оборона, да и греки уже доказали, что могут играть результативно, когда отправили в ворота «Базеля» в Швейцарии три безответных мяча. Наш прогноз — подопечные Луческу достойно сыграют на «Да Луш». 0