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    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч английского первенства по футболу 19 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
    Жозе Моуринью
    2-й тур АПЛ 19 августа сведет на поле стадиона «Фалмер» местный «Брайтон» и приезжий «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Брайтон»

    Пять предсезонных матчей принесли команде Криса Хьютона всего одну победу — над французским «Нантом» (2:1). Правда, и поражение было лишь одно — «Уимблдону», только с обратным счетом — 1:2.

    За это время стала заметна интересная тенденция «чаек». В трех контрольных матчах из пяти «Брайтон» пропускал в первом тайме. Только «Чарльтон» и упомянутый «Нант» на силу смогли затолкать по одному голу под занавес поединка. Остальные соперники еще до перерыва зачастую вели в счете.

    Говорят, что относиться серьезно к предсезонным матчам не стоит. Возможно, иногда это правило работает, но не в этом случае. В первом туре команда Хьютона тоже пропустила еще до перерыва. Пусть за первые 45 минут «Уотфорд» забил всего один гол из двух, но за этот отрезок он успел нанести 13 ударов из общих 19-ти.

    «Манчестер Юнайтед»

    Сможет ли воспользоваться такой особенностью соперника нынешний «Ман Юнайтед»? Вполне. За время летнего межсезонья «красные дьяволы» сыграли шесть товарищеский поединков, в которых забили пять голов.

    Не густо. Но это не важно. Важно то, что четыре из этих голов «Манчестер Юнайтед» положил именно в первых таймах. Да и вообще до перерыва команда Моуринью обычно выглядела сильнее.

    Только «Ливерпуль» смог с самого начала остудить огонь «дьволов», не позволив им нанести по своим воротам больше одного удара за первую половину матча.

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    • В первом туре «манкунианцы» тоже смогли отличиться до перерыва. Но это было с пенальти. Пусть вполне справедливого, а все же с пенальти. По игре же «Юнайтед» выдал абсолютно два одинаковых тайма: по 4 удара, по 3 попадания.

    Прогноз

    В прошлом сезоне «Брайтон» на своем стадионе смог огорчить Жозе Моуринью своей победой 1:0. Тогда в первом тайме «красные дьяволы» выглядели не очень грозно: 4 удара и ни одного попадания. В этом сезоне все должно быть иначе.

    Матч проходит в начале сезона, а не в конце. Да и форма «манкунианцев» сейчас вызывает меньше сомнений. Пробуем поверить в Моуринью и надеемся, что он не станет «сушить» игру, чтобы поберечь силы на «Тоттенхэм» в следующем туре.

    Наша ставка — «1 тайм: МЮ забьет» за 1,90. 0

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    Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. 2-й тур АПЛ 19 августа сведет на поле стадиона «Фалмер» местный «Брайтон» и приезжий «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 18:00 по Москве.
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