«Партизан» — «Норшелланн». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 августа

В четверг, 16 августа, «Партизан» на своем поле примет «Норшелланн» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Белграде, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Норшелланн».

«Партизан»

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Партизан» стартовал с первого квалификационного раунда, в котором белградская команда уверенно прошла черногорский «Рудар» (3:0 и 3:0).

Следующим соперником подопечных Мирослава Джукича стал литовский «Тракай», победа над которым вышла уже не столь убедительной (1:0 и 1:1).

В первом матче с «Норшелланном» «Партизану» удалось добиться победы со счетом 2:1 благодаря голам Рикарду Гомеша и Горана Закарича.

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В новом сезоне сербской Суперлиги «Партизан» выступает с переменным успехом. В четырех сыгранных матчах он одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, так что занимает лишь шестое место в турнирной таблице.

«Норшелланн»

«Норшелланн» в первом квалификационном раунде преодолел сопротивление североирландского «Клифтонвилла» (1:0 и 2:1).

Во втором раунде команде Каспера Юльманна противостоял более опытный шведский АИК, но и с ним датчане сыграли успешно (1:0 и 1:0).

Первое поражение «Норшелланн» потерпел на своем поле от «Партизана» (1:2), притом именно хозяева пропустили первые два мяча, после чего забили в ответ.

В чемпионате Дании «дикие тигры» пока выступают слабо, ведь в пяти сыгранных турах набрали всего пять очков, а в двух предыдущих турах потерпели поражения.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Партизана» — 1,73, победа «Норшелланна» — 4,80, ничья — 3,80.

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Очевидно, что белградцы находятся в более выигрышном положении, поскольку ответную игру проведут у себя дома. В их пользу говорит и еврокубковый опыт — в прошлом сезоне они дошли до 1/16 финала Лиги Европы, выйдя из довольно сложной группы.

Немного настораживает не слишком уверенный старт в Суперлиге, но ведь у «Норшелланна» дела идут еще хуже. Если раньше команда Каспера Юльманна славилась своей атакой, то сейчас играет больше с акцентом на оборону, из-за чего забивает крайне мало голов.

В данном матче мы бы сделали прогноз на «победу хозяев», притом, скорее всего, она не будет слишком крупной. Можно также попробовать ставку «тотал меньше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1,85. 0