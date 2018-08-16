«Партизан» — «Норшелланн». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 августа

«Партизан»
В текущем розыгрыше Лиги Европы «Партизан» стартовал с первого квалификационного раунда, в котором белградская команда уверенно прошла черногорский «Рудар» (3:0 и 3:0).
Следующим соперником подопечных Мирослава Джукича стал литовский «Тракай», победа над которым вышла уже не столь убедительной (1:0 и 1:1).
В первом матче с «Норшелланном» «Партизану» удалось добиться победы со счетом 2:1 благодаря голам Рикарду Гомеша и Горана Закарича.
В новом сезоне сербской Суперлиги «Партизан» выступает с переменным успехом. В четырех сыгранных матчах он одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, так что занимает лишь шестое место в турнирной таблице.
«Норшелланн»
«Норшелланн» в первом квалификационном раунде преодолел сопротивление североирландского «Клифтонвилла» (1:0 и 2:1).
Во втором раунде команде Каспера Юльманна противостоял более опытный шведский АИК, но и с ним датчане сыграли успешно (1:0 и 1:0).
Первое поражение «Норшелланн» потерпел на своем поле от «Партизана» (1:2), притом именно хозяева пропустили первые два мяча, после чего забили в ответ.
В чемпионате Дании «дикие тигры» пока выступают слабо, ведь в пяти сыгранных турах набрали всего пять очков, а в двух предыдущих турах потерпели поражения.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Партизана» — 1,73, победа «Норшелланна» — 4,80, ничья — 3,80.
Очевидно, что белградцы находятся в более выигрышном положении, поскольку ответную игру проведут у себя дома. В их пользу говорит и еврокубковый опыт — в прошлом сезоне они дошли до 1/16 финала Лиги Европы, выйдя из довольно сложной группы.
Немного настораживает не слишком уверенный старт в Суперлиге, но ведь у «Норшелланна» дела идут еще хуже. Если раньше команда Каспера Юльманна славилась своей атакой, то сейчас играет больше с акцентом на оборону, из-за чего забивает крайне мало голов.
В данном матче мы бы сделали прогноз на «победу хозяев», притом, скорее всего, она не будет слишком крупной. Можно также попробовать ставку «тотал меньше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1,85. 0