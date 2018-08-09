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    «Хиберниан» — «Мольде». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 9 августа

    Лига Европы
    Прогноз на «Хиберниан» — «Мольде»
    Футболисты «Хиберниана»
    В четверг, 9 августа, «Хиберниан» на своем поле примет «Мольде» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Эдинбурге, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Хиберниан» — «Мольде».
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    «Хиберниан»

    В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Хиберниан» встречался с фарерским «Рунавиком», пройдя его без особых проблем (6:1 и 6:4).

    После этого шотландцы попали на греческий «Астерас», с которым пришлось помучиться (3:2 и 1:1). Можно сказать, что подопечным Нила Леннона повезло, ведь в ответной встрече они играли в большинстве с 48-й минуты.

    Также «Хиберниан» успел стартовать в новом сезоне шотландской Премьер-лиге. В первом туре он одержал уверенную победу над «Мотеруэллом» (3:0).

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    Что касается состава «Хиберниана», то он преимущественно представлен шотландскими игроками, но есть легионеры из Венгрии, Литвы, Нигерии и Швейцарии.

    «Мольде»

    Футболисты «Мольде» стартовали в Лиге Европы с неожиданного поражения от «Гленавона» (1:2) в Северной Ирландии. Впрочем, на своем поле они взяли убедительный реванш (5:1) и прошли дальше.

    Следующим соперником команды Уле-Гуннара Сульшера стал албанский «Лачи», у которого норвежцы выиграли как дома (3:0), так и в гостях (2:0).

    Если в чемпионате Шотландии сыгран всего один тур, то в чемпионате Норвегии команды провели по 17 матчей, по итогам которых «Мольде» занимает четвертое место в турнирной таблице.

    В своем последнем матче «Мольде» довольно неожиданно на выезде сыграл вничью с «Лиллестремом» (2:2), пропустив второй мяч за три минуты до конца основного времени.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Хиберниана» — 2,45, победа «Мольде» — 2,85, ничья — 3,40.

    Уровень команд действительно примерно равный, поэтому выбирать победителя в этой паре непросто.

    Мы бы лучше обратили внимание стиль игры шотландской команды, которая любит атаковать, не особо заботясь об обороне, что делает ее матчи довольно результативными.

    Если тенденция продолжится, то имеются неплохие шансы, что команды забьют три мяча или даже больше, поэтому мы бы поставили на «тотал больше 2,5» за 1,90.

    Как уже было сказано, «Хиберниан» пропустил как минимум один гол в каждом из четырех предыдущих матчей Лиги Европы. Вероятно, это же случится и в их пятой игре, поэтому ставка «индивидуальный тотал "Мольде" больше 1» за 1,70 не лишена смысла. 0

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