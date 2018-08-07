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    «Астана» не проиграет в родных стенах

    «Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

    Лига чемпионов Динамо Загреб
    Прогноз на «Астана» — «Динамо» Загреб
    Футболисты «Астаны»
    Во вторник, 7 августа, «Астана» из Казахстана на своем поле будет принимать «Динамо» Загреб в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Астана» — «Динамо» Загреб.
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    «Астана»

    Дружина Романа Григорчука прошла уже два этапа отбора в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде астанчане в двух матчах обыграли «Сутьеску» из Черногории — 1:0 и 2:0.

    На следующей стадии казахи встречались с чемпионом Дании «Мидтьюлланном». В первом поединке, который прошел в Казахстане, «Астана» смогла вырвать победу за считанные секунды до конца поединка — 2:1.

    В ответной встрече «сине-желтые» удержали преимущество, добытое в первой игре, ничего не позволив сделать датчанам в завершающей стадии — 0:0 и вышли в следующий этап.

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    Беспроигрышная серия у казахов насчитывает уже 12 матче кряду. В этот период они добыли 10 побед и два раза сыграли вничью.

    Во внутреннем первенстве «Астана» уверено лидирует после 21 поединка, имея в своем активе 53 балла и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

    «Динамо» Загреб

    Чемпион Хорватии стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В противостоянии с чемпионом Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева все решила первая встреча этих команд.

    На своем поле хорваты разгромили соперника со счетом 5:0, а в ответном поединке сыграли вничью 2:2, уступая после первой половины игры в два мяча.

    В хорватском первенстве «синие» провели всего лишь два матча в новом сезоне. В первом туре не смогли обыграть «Рудеш» (1:1) на своем поле. А во втором игровом дне на родной арене переиграли «Истру» со счетом 3:0.

    «Динамо» не знает горечи поражений уже 13 матчей подряд, но что правда, семь из них пришлись на товарищеские игры.

    Прогноз

    В этой игре букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астаны» — 2,25, победа «Динамо» — 3,70, ничья — 3,00.

    Астанчане зарекомендовали себя неплохим еврокубковым бойцом. К тому же, их возглавляет Григорчук, который умеет выводить команды с постсоветского пространства в групповой этап.

    Мы считаем, что казахи на своем пол не проиграют. 0

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