«Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

«Астана»
Дружина Романа Григорчука прошла уже два этапа отбора в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде астанчане в двух матчах обыграли «Сутьеску» из Черногории — 1:0 и 2:0.
На следующей стадии казахи встречались с чемпионом Дании «Мидтьюлланном». В первом поединке, который прошел в Казахстане, «Астана» смогла вырвать победу за считанные секунды до конца поединка — 2:1.
В ответной встрече «сине-желтые» удержали преимущество, добытое в первой игре, ничего не позволив сделать датчанам в завершающей стадии — 0:0 и вышли в следующий этап.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Беспроигрышная серия у казахов насчитывает уже 12 матче кряду. В этот период они добыли 10 побед и два раза сыграли вничью.
Во внутреннем первенстве «Астана» уверено лидирует после 21 поединка, имея в своем активе 53 балла и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.
«Динамо» Загреб
Чемпион Хорватии стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В противостоянии с чемпионом Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева все решила первая встреча этих команд.
На своем поле хорваты разгромили соперника со счетом 5:0, а в ответном поединке сыграли вничью 2:2, уступая после первой половины игры в два мяча.
В хорватском первенстве «синие» провели всего лишь два матча в новом сезоне. В первом туре не смогли обыграть «Рудеш» (1:1) на своем поле. А во втором игровом дне на родной арене переиграли «Истру» со счетом 3:0.
«Динамо» не знает горечи поражений уже 13 матчей подряд, но что правда, семь из них пришлись на товарищеские игры.
Прогноз
В этой игре букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астаны» — 2,25, победа «Динамо» — 3,70, ничья — 3,00.
Астанчане зарекомендовали себя неплохим еврокубковым бойцом. К тому же, их возглавляет Григорчук, который умеет выводить команды с постсоветского пространства в групповой этап.
Мы считаем, что казахи на своем пол не проиграют. 0