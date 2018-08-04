«Зенит» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа

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В субботу, 4 августа, «Зенит» на своей арене примет тульский «Арсенал» в рамках второго тура РПЛ-2018/19. Начало встречи в 16:30 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»

В стартовой игре нового сезона питерцы нанесли гостевое поражение дебютанту лиги — красноярскому «Енисею» со счетом 2:0. Голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.

В межсезонье «сине-бело-голубые» под руководством уже нового наставника Сергея Семака провели пять контрольных поединков.

Поочередно одолели австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0) и итальянский «Дженоа» (3:2). А в заключительном спарринге сыграли 3:3 с миланским «Интером».

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В прошлом сезоне домашние игры принесли клубу из Санкт-Петербурга девять побед, три ничьи и столько же поражений.

Точно не примет участие в предстоящем поединке давно травмированный защитник Эмануэль Маммана, а вот форвард Александр Кокорин еще может успеть восстановиться.

«Арсенал»

«Оружейники» в первом туре на своем поле принимали московское «Динамо». Играя почти всю игру в большинстве, после удаления у «бело-голубых» Теттеха на 7-й минуте, не смогли распечатать ворота соперника — 0:0.

В предсезонной подготовке «канониры» провели семь товарищеских игр, в которых одержали только одну победу, четыре раза сыграли вничью и два поединка проиграли.

Из 15 гостевых поединков «пряники» победили в четырех из них, две игры свели вничью и девять встреч проиграли.

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В прошлом сезоне «Арсенал» смог нанести гостевое поражение «Зениту» со счетом 1:0. В Туле оппоненты сыграли — 3:3, при этом счет на 88-й минуте матча сравнял Артем Дзюба, которого «зенитчики» отдали на полгода в аренду в «Арсенал».

До этих встреч питерцы только выигрывали у туляков в играх чемпионата. Общий счет этих викторий — 12:0.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,30.

За победу «Арсенала» предлагают — 12,00, ничья — 5,10.

«Сине-бело-голубые» на данный момент находятся в превосходной форме, и к тому же, они не забыли о поражение на своем поле в прошлом сезоне.

По всей видимости, «Зенит» должен разгромить своего противника и экс-игрок «Арсенала» Дзюба примет в этом непосредственное участие. 0