«Лех» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 2 августа

«Лех»
В первом поединке этих команда была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Первыми отличились белорусы на 53-й минуте матча, сравняли поляки за минуту до конца игры.
В первом квалификационном раунде «Лех» не без проблем прошел армянский клуб «Гандзасар». «Железнодорожники» на своем поле выиграли со счетом 2:0, а в ответном поединке проигрывали с таким же результатом до 90-й минуты, но в за несколько секунд до завершения основного времени смогли забить мяч, который вывел их в во второй раунд.
В чемпионате Польши «сине-белые» одержали виктории в двух стартовых играх. Сначала в гостях одолели «Вислу» Плоцк — 2:1, а во втором туре взяли верх над «Краковией» со счетом 2:0 дома.
Поражение в Армении пока единственное у поляков в новом сезоне в девяти встречах (четыре контрольные, три еврокубковые и две в чемпионате).
«Шахтер» Солигорск
«Горняки» на предыдущей стадии отбора в двух матчах одержали победы над валлийским клубом «Коннахс Кэй» (2:0 и 3:1).
В чемпионате Белоруссии подопечные Сергея Ташуева после 16 поединков идут на четвертом месте, с отставанием от первой строки на 12 баллов.
На внутренней арене «кроты» имеют 12-матчевую беспроигрышную серию, а с учетом всех официальных игр — 17-матчевую.
После еврокубковой встречи с поляками, «Шахтер» провел матч в Кубке Белоруссии, где разгромил в гостях клуб первого дивизиона ФК «Чисть» со счетом 11:0.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа в основное время «Леха» — 1,46, победа в основное время «Шахтера» — 7,40, ничья в основное время — 4,30.
Проход: поляков — 1,15; белорусов — 5,00.
Польский клуб на выезде добыл приемлемый для себя результат и, по всей видимости, должен пробиться в третий раунд ЛЕ. Но «Шахтер» без боя путевку им не отдаст и свой гол забить должен.
Рекомендуем поставить на — обе забьют: да за 2,39. 0