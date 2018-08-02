«Лех» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 2 августа

В четверг, 2 августа, польский «Лех» на своем поле примет «Шахтер» из Солигорска в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Лех» — «Шахтер» Солигорск.

«Лех»

В первом поединке этих команда была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Первыми отличились белорусы на 53-й минуте матча, сравняли поляки за минуту до конца игры.

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В первом квалификационном раунде «Лех» не без проблем прошел армянский клуб «Гандзасар». «Железнодорожники» на своем поле выиграли со счетом 2:0, а в ответном поединке проигрывали с таким же результатом до 90-й минуты, но в за несколько секунд до завершения основного времени смогли забить мяч, который вывел их в во второй раунд.

В чемпионате Польши «сине-белые» одержали виктории в двух стартовых играх. Сначала в гостях одолели «Вислу» Плоцк — 2:1, а во втором туре взяли верх над «Краковией» со счетом 2:0 дома.

Поражение в Армении пока единственное у поляков в новом сезоне в девяти встречах (четыре контрольные, три еврокубковые и две в чемпионате).

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» на предыдущей стадии отбора в двух матчах одержали победы над валлийским клубом «Коннахс Кэй» (2:0 и 3:1).

В чемпионате Белоруссии подопечные Сергея Ташуева после 16 поединков идут на четвертом месте, с отставанием от первой строки на 12 баллов.

На внутренней арене «кроты» имеют 12-матчевую беспроигрышную серию, а с учетом всех официальных игр — 17-матчевую.

После еврокубковой встречи с поляками, «Шахтер» провел матч в Кубке Белоруссии, где разгромил в гостях клуб первого дивизиона ФК «Чисть» со счетом 11:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа в основное время «Леха» — 1,46, победа в основное время «Шахтера» — 7,40, ничья в основное время — 4,30.

Проход: поляков — 1,15; белорусов — 5,00.

Польский клуб на выезде добыл приемлемый для себя результат и, по всей видимости, должен пробиться в третий раунд ЛЕ. Но «Шахтер» без боя путевку им не отдаст и свой гол забить должен.

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