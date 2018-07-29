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    «Арсенал» и «Динамо» поделят очки

    «Арсенал» Тула — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля

    РФПЛ Футбол России Арсенал Тула Динамо
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Динамо»
    Фрагмент игры прошлого сезона
    В рамках первого тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своей арене сразится с московским «Динамо». Поединок, который пройдет 29 июля в Туле, начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Динамо».
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    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» в прошлом сезоне финишировали не седьмой строке в турнирной таблице, отстав от шестой «Уфы», которая пробилась в еврокубки, всего лишь на один балл.

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    При подготовке в старту чемпионата туляки сыграли в семи контрольных поединках, в которых одержали только одну победу, четыре раза сыграли вничью и два поединка проиграли.

    Из этих спаррингов выделим две ничьи по 2:2 против венской «Аустрии» и голландского «Витесса», который тренирует Слуцкий.

    У лидера команды, Артема Дзюбы, закончился срок аренды и он вернулся в «Зенит».

    В целом домашние поединки прошлого сезона были удачными для «канониров». В 15 матчах они одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и три игры проиграли.

    «Динамо»

    «Бело-голубые» по итогам прошлого сезона заняли восьмое место. От своего предстоящего противника они отстали на два пункта.

    В межсезонье подопечные Дмитрия Хохлова провели шесть спаррингов. Проиграли только в одном — «Зениту» со счетом 0:5. Еще одну игру закончили вничью и четыре поединка выиграли с общим счетом 20:3.

    «Динамики» купили у «Краснодара» бразильца Жоаозиньо, продали в «Спартак» Александра Ташаева и в «Краснодар» Анатолия Катрича.

    В гостях в прошлом сезоне «Динамо» смогло разжиться пятью победами, тремя ничьими и семью поражениями. Заканчивали минувший чемпионат москвичи серий из четырех матчей без поражений.

    У полузащитника Константина Рауша небольшое повреждение, он рискует не сыграть в этом поединке.

    Календарь и таблица РФПЛ

    В прошлом сезоне РФПЛ оппоненты обменялись домашними победами (1:0 и 1:2). Всего за историю они провели четыре поединка между собой (две виктория «Динамо», ничья и один раз верх брал «Арсенал»).

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2,80.

    На победу «Динамо» предлагают — 2,90, ничья — 3,10.

    Команды только входят в сезон, а по товарищеским встречам трудно судить о их способностях. К тому же, оба коллектива лишились в межсезонье своих лидеров.

    От этого поединка ждем вязкой игры с минимумом опасных моментов. Думаем, что предстоящая встреча закончится вничью. 0

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