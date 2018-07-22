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    «Быки» не проиграют в Хьюстоне

    «Хьюстон Динамо» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч МЛС 22 июля

    MLS
    Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Даллас»
    Футболисты «Далласа»
    В воскресенье, 22 июля, в очередном туре МЛС «Хьстон Динамо» на своей арене примет «Даллас». Поединок начнется в 04:00 по мск. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Даллас».
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    «Хьюстон Динамо»

    «Апельсины» отстают от зоны плей-офф на два очка. После 18 проведенных матчей регулярного первенства МЛС они пополнили свою копилку 26 баллами.

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    В последних четырех встречах «Хьюстон Динамо» чередует ничейные результаты с победами. В матчах МЛС подопечные Вильмера Кабрера поделили очки с «Лос-Анджелесом» (2:2) и «Колорадо» (0:0).

    А также переиграли «Миннесоту» (3:0) в игре МЛС и в кубковом поединке одолели «Канзаз Сити» со счетом 4:2.

    На данный момент у «оранжевых» 6-матчевая домашняя беспроигрышная серия (пять побед и одна ничья). Всего в этом сезоне они провели девять игр на своем поле (+6,=1,-2, мячи — 23:10).

    «Даллас»

    «Быки» возглавляют Западную конференцию, набрав в 19 матчах регулярного первенства 38 очков и опережают «Лос-Анджелес» на три пункта.

    За последние пять игр дружина Оскара Парехи провела три матча на выезде, из которых два проиграла («Нью-Йорк РБ» — 0:3 и «Реал Солт-Лейк» — 0:2) и один выиграла («Миннисота» — 1:0).

    На своем поле оба поединка принесли им виктории — «Атланта Юнайтед» (3:2) и «Чикаго Файр» (3:1).

    В гостях «Даллас» завоевал 13 очков из 38 общих, одержав четыре победы при одной ничьей, а также проиграв три встречи.

    В прошлом сезоне все три поединка, которые оппоненты провели между собой в регулярном первенстве завершились ничейными результатами. «Даллас» не проигрывает своему предстоящему сопернику уже в шести играх кряду.

    Прогноз

    Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Хьюстон Динамо» — 1,95, победа «Далласа» — 3,65, ничья — 3,85.

    Хотя у «быков» в последнее время в гостевых поединках не все так гладко, в этом матче поставим на них Х2, т.к. «апельсины» для них являются удобным соперником. 0

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    Футбол. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Даллас». В воскресенье, 22 июля, в очередном туре МЛС «Хьстон Динамо» на своей арене примет «Даллас». Поединок начнется в 04:00 по мск.
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