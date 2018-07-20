«Трабзонспор» — «Спартак». Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 июля

В пятницу, 20 июля, в контрольном поединке московский «Спартак» сразится с турецким «Трабзонспором». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Трабзонспор» — «Спартак».

«Трабзонспор»

В прошлом сезоне в турецкой Суперлиге «Трабзонспор» финишировал на пятом месте, отстав от чемпиона аж на 20 очков. Эта позиция оставила «бордово-голубых» без еврокубков.

Выигрышная серия на данный момент насчитывает у команды из Трабзона четыре матча подряд. На финише первенства она нанесла поражение «Бурсаспору» (3:1) и «Карабюкспору» (3:0).

Также подопечные Рыза Чалымбайя одолели в контрольных поединках словенский «Триглав» (2:0) и хорватскую «Локомотиву» — 1:0.

Помимо встречи с москвичами, у турецкой команды запланирована еще одна товарищеская игра на австрийской земле с катарским клубом «Аль-Шорта» 23 июля.

«Спартак»

Бронзовый призер российской Премьер-лиги-2017/18 будет проводить предпоследний спарринг перед стартом нового сезона. Еще у «красно-белых» запланирован поединок с израильским «Ашдодом».

На первом контрольном сборе, который прошел в Москве, подопечные Массимо Карреры одержали победы во всех встречах со общим счетом 11:1.

Второй сбор, проходящий в Австрии, стартовал с поражения от хорватской «Риеки» со счетом 1:3. Затем «спартачи» взяли верх в остальных поединках: над чешским «Словацко» (1:0), сербским «Пролетером» (3:0) и словенским «Рударом» (3:1).

28 июля столичный клуб возьмет старт в РФПЛ. В домашней игре «Спартак» сразится с «Оренбургом», который по итогам прошлого сезона стал победителем ФНЛ.

Прогноз

Московской команде помимо старта в национальном первенстве, придется еще брать участие в квалификации Лиги чемпионов. Турецкий клуб возобновит официальные матчи только в середине августа. Так что, подготовка у них только начинается.

Это будет для «Спартака» самый сильный спарринг-партнер при подготовке к новому сезону.

И т.к. все контрольные поединки этого межсезонья у «красно-белых» заканчивались бескомпромиссно, то в этой игре рискнем поставить на ничью. Ведь любая серия рано или поздно заканчивается. 0