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    Закончится ли бескомпромиссная серия «Спартака»?

    «Трабзонспор» — «Спартак». Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 июля

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    Прогноз на «Трабзонспор» — «Спартак»
    Футболисты «Спартака»
    В пятницу, 20 июля, в контрольном поединке московский «Спартак» сразится с турецким «Трабзонспором». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Трабзонспор» — «Спартак».
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    «Трабзонспор»

    В прошлом сезоне в турецкой Суперлиге «Трабзонспор» финишировал на пятом месте, отстав от чемпиона аж на 20 очков. Эта позиция оставила «бордово-голубых» без еврокубков.

    Выигрышная серия на данный момент насчитывает у команды из Трабзона четыре матча подряд. На финише первенства она нанесла поражение «Бурсаспору» (3:1) и «Карабюкспору» (3:0).

    Также подопечные Рыза Чалымбайя одолели в контрольных поединках словенский «Триглав» (2:0) и хорватскую «Локомотиву» — 1:0.

    Помимо встречи с москвичами, у турецкой команды запланирована еще одна товарищеская игра на австрийской земле с катарским клубом «Аль-Шорта» 23 июля.

    «Спартак»

    Бронзовый призер российской Премьер-лиги-2017/18 будет проводить предпоследний спарринг перед стартом нового сезона. Еще у «красно-белых» запланирован поединок с израильским «Ашдодом».

    На первом контрольном сборе, который прошел в Москве, подопечные Массимо Карреры одержали победы во всех встречах со общим счетом 11:1.

    Второй сбор, проходящий в Австрии, стартовал с поражения от хорватской «Риеки» со счетом 1:3. Затем «спартачи» взяли верх в остальных поединках: над чешским «Словацко» (1:0), сербским «Пролетером» (3:0) и словенским «Рударом» (3:1).

    28 июля столичный клуб возьмет старт в РФПЛ. В домашней игре «Спартак» сразится с «Оренбургом», который по итогам прошлого сезона стал победителем ФНЛ.

    Прогноз

    Московской команде помимо старта в национальном первенстве, придется еще брать участие в квалификации Лиги чемпионов. Турецкий клуб возобновит официальные матчи только в середине августа. Так что, подготовка у них только начинается.

    Это будет для «Спартака» самый сильный спарринг-партнер при подготовке к новому сезону.

    И т.к. все контрольные поединки этого межсезонья у «красно-белых» заканчивались бескомпромиссно, то в этой игре рискнем поставить на ничью. Ведь любая серия рано или поздно заканчивается. 0

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    Футбол. Прогноз на «Трабзонспор» — «Спартак». В пятницу, 20 июля, в контрольном поединке московский «Спартак» сразится с турецким «Трабзонспором». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по Москве.
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