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    «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов

    «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 18 июля

    Лига чемпионов Шериф
    Прогноз на «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси
    Футболисты «Шерифа»
    В среду, 18 июля, в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» на своем поле примет грузинское «Торпедо». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси.
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    «Шериф»

    В первом поединке этих команд победу на своем поле со счетом 2:1 одержала грузинская команда. На 14 минуте гости смогли открыть счет в матче, но хозяева еще в первой половине встречи установили паритет, а во втором тайме благодаря пенальти вырвали викторию.

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    После 14 поединков внутреннего первенство тираспольская команда лидирует, имея в своем активе 33 балла и на три очка опережает ближайшего преследователя.

    Проиграв грузинам, «Шериф» прервал свою серию без поражений, которая составляла на тот момент восемь матчей.

    В прошлом сезоне молдавский клуб прекратил выступление в Лиге чемпионов в третьем отборочном раунде, проиграв азербайджанскому «Карабаху» (1:2 и 0:0).

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    • Но «черно-желтые» смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, где в компании и чешским «Злином», датским «Копенгагеном» и российским «Локомотивом» с шестью очками заняли третье место.

    «Торпедо» Кутаиси

    4-кратный чемпион Грузии взял свой десятый старт в еврокубках. И только в трех случаях «Торпедо» смогло преодолеть один этап.

    В прошлом сезоне клуб из Кутаиси после 3-летнего перерыва принял участие в Лиге Европы, где уже в первом раунде соревнований в двух встречах уступил словацкому «Тренчину» (0:3 и 1:5).

    Всего в еврокубках на выезде грузинская команда провела 12 матчей, из которых только два выиграла, столько же сыграла вничью и восемь игр проиграла, разница мячей — 12:33.

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    На внутренней арене подопечные Кахабера Чхетиани после 18 матчей расположились с 27 очками на пятой строке турнирки и уступают лидеру чемпионата аж 16 баллов.

    Прогноз

    Букмекеры в предстоящем поединке считают фаворитом хозяев, оценивая их победу в 1,36.

    На победу грузинского клуба предлагают — 8,70, ничья — 5,10.

    Проход в следующий раунд — «Шерифа» — 1,40, а «Торпедо» Кутаиси — 2,85.

    Молдавская команда более опытный еврокубковый боец. И по всей видимости, они должны завоевать путевку в следующий раунд. Ставим на их победу с форой (-1) за 1,55, а также еще можно сделать ставку на — «Шериф» победит и ТБ 2.5: да за 2,02. 0

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    Футбол. Прогноз на «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. В среду, 18 июля, в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» на своем поле примет грузинское «Торпедо». Встреча начнется в 20:00 по мск.
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