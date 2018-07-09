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    Нью-йоркское дерби порадует голами

    «Нью Йорк Сити» — «Нью Йорк РБ». Прогноз и ставки на матч МЛС 9 июля

    MLS
    Прогноз на «Нью Йорк Сити» — «Нью Йорк РБ»
    «Нью Йорк РБ» — «Нью Йорк Сити»
    В понедельник, 9 июля, «Нью Йорк Сити» сыграет с земляками с «Нью Йорк РБ» в матче очередного тура МЛС. Встреча начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Нью Йорк Сити» — «Нью Йорк РБ».
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    «Нью Йорк Сити»

    Подопечные Доменека Торрента после 17 поединков регулярного первенства МЛС расположились на третей строке в Восточной конференции, имея в своем активе 31 балл. Они всего лишь на один пункт отстают от своего предстоящего соперника, но имеют на один сыгранный матч больше.

    Проиграв в прошлом туре на выезде «Чикаго Файр» со счетом 2:3 «Нью Йорк Сити» прервал свою серию без поражений, которая составляла три игры.

    На свое поле в этом сезоне «светло-голубые» потеряли только два очка, сыграв вничью с лидером своей конференции «Атланта Юнайтед» (1:1). В остальных встречах они одержали победы с общим счетом — 20:3.

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    В Кубке ЮС Оупен на стадии 1/16 финала (7 июня) оппоненты поспорили за выход в следующий раунд. «Нью Йорк РБ» на своей арене разгромил «Нью Йорк Сити» со счетом 4:0.

    Не поможет своей команде в предстоящем поединке защитник Седрик Унтонджи (1/0) и полузащитник Рональд Матаррита (9/1).

    «Нью Йорк РБ»

    «Красные быки» опережают своего противника на один балл в Восточной конференции, набрав в 16 встречах 32 очка. От первой строки они отстают на пять пунктов, но имеют три игры в запасе.

    Дружина Джесси Марша на данный момент имеет 4-матчевую беспроигрышную серию, при этом последние три матча чемпионата она выиграла.

    В Кубке ЮС Оупен «красно-белые» закончили выступление на стадии 1/8 финала, уступив путевку в четвертьфинал «Филадельфии» (1:2).

    Гостевые поединке этого сезона принесли «Нью Йорк РБ» четыре виктории, одну ничью и три поражения, разница мячей — 14:13.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Защитники Венсан Безкур (9/0) и Кайл Данкан (4/0) из-за травмы не сыграют в этой игре.

    В этом сезоне «красные быки» нанесли два крупных поражения своим соседям (в Кубке и чемпионате) — два раза по 4:0. А в прошлом году «Сити» два матча выиграл (3:2 и 2:0) и один поединок оппоненты свели вничью (1:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Нью Йорк Сити», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,05.

    На победу «Нью Йорк РБ» дают 3,35, а ничью оценивают с коэффициентом 3,80.

    «Светло-голубые» в этом году разгромно проиграли своим соседям в двух встречах и не смогли в этих играх распечатать ворота противника. «Сити» будет стараться взять реванш в этой игре и будет большими силами идти в атаку. Это даст возможности гостям для контратак, и, как мы думаем, оппоненты порадуют болельщиков забитыми мячами.

    Наш прогноз — обе забьют: да за 1,66. 0

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