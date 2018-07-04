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    Закончится ли бескомпромиссная серия команд?

    «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 4 июля

    MLS
    Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес»
    Филипп Сендерос
    4 июля в очередного тура МЛС «Хьюстон Динамо» на своем поле примет «Лос-Анджелес». Начало поединка — 04:00 по мск. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес».
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    «Хьюстон Динамо»

    «Апельсины» отстают от зоны плей-офф в Западной конференции на два балла. После 15 поединков они заработали 21 пункт и расположились на седьмой строке турнирки.

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    За последние пять матчей клуб из Хьюстона заработал шесть очков, одержав победы в двух играх и три встречи проиграл.

    Одолел на своем поле «Нью-Йорк Сити» (3:1) и «Колорадо» (2:0), а на выезде уступил «Реал Солт-Лейк» (1:2), «Монреалю» (0:1) и «Канзас Сити» (2:3).

    Подопечные Вильмера Кабрера в этом сезоне МЛС на своем поле в семи поединках ни разу не сыграли вничью, пять матчей победили и два поединка проиграли. За последние четыре игры на родной арене «оранжевые» одержали виктории во всех этих встречах.

    Также «Хьюстон Динамо» пробился в четвертьфинал Кубка ЮС Оупен, переиграв в 1/8 финала «Миннесоту» со счетом 1:0.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» после 16 поединков расположился на третьем месте в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков и уступая первой строке всего лишь два балла.

    С учетом всех матчей (первенство и Кубок) «черно-золотые» имеют 5-матчевую победную серию. Одержали две виктории в Кубке ЮС Оупен и пробились в 1/4 финала турнира.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    А в регулярном первенстве МЛС взяли верх над «Сан-Хосе» (4:3) в гостях, а также в домашних поединках над «Коламбус Крю» (2:0) и «Филадельфией» (4:1).

    Гостевые поединке регулярного первенства принесли дружине Боба Брэдли пять викторий и четыре поражения.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтения хозяевам поля: победа «Хьюстон Динамо» — 1,90, победа «Лос-Анджелеса» — 3,65, ничья — 4,00.

    В этом сезоне «апельсины» на своем поле еще не играли вничью, и их оппонент на выезде также еще не заканчивал поединок ничейным результатом.

    Рискнем предположить, что бескомпромиссная серия команд прервется, поэтому в этой игре мы ставим на ничью за 4,00. 0

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