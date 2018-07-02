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    «Ванкувер» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч МЛС 2 июля

    MLS
    Прогноз на «Ванкувер» — «Колорадо»
    Футболисты «Ванкувера»
    В понедельник, 2 июля, закрывать программу очередного тура МЛС будут «Ванкувер» и «Колорадо». Встреча начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Ванкувер» — «Колорадо».
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    «Ванкувер»

    «Сине-белые» после 17 поединков регулярного первенства разместились на шестом месте в Западной конференции, имея в своем активе 23 балла.

    Проиграв в прошлом туре «Филадельфии» (0:4) «Ванкувер» тем самым прервал серию из шести игр без поражений. В этот период дружина Карла Робинсона сначала сыграла четыре матча подряд вничью, а затем одержала победы в двух встречах кряду.

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    На своем поле в этом сезоне МЛС канадский клуб в восьми поединках только один раз уходил с поля поверженным, в четырех играх делил очки с оппонентом и три встречи выиграл.

    Вратарь Стефан Маринович и защитник Марсель Де Йонг находятся в лазарете команды, но есть небольшой шанс, что они успеют восстановиться к предстоящему матчу.

    «Колорадо»

    «Рэпидз» с 12 очками после 15 поединков разместился на 11 строке в Западной конференции. От зоны плей-офф они отстают на 11 очков.

    Добыв всего лишь третью победу в сезоне (переиграли на свое поле «Миннесоту» — 3:2), подопечные Энтони Хадсона прервали свою безвыигрышную серию, которая составляла девять игр (с учетом Кубка — 10).

    В этих встречах клуб из Денвера смог добыть только один балл, сыграв вничью на своей арене с «Чикаго Файр» (2:2). А в остальных поединках «Колорадо» проиграло с общим счетом 5:18.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Шесть гостевых матчей принесли «рэпидз» только один пункт (ничья с «Далласом» — 1:1). В других играх они уходили с поля без набранных баллов.

    Не поможет своей команде в предстоящей встрече из-за травмы защитник Кортни Форд.

    В прошлом сезоне «Ванкувер» одержал победы в двух поединках (2:1 и 1:0) и один матч победителя не выявил (2:2). В первом матче этого сезона канадцы взяли верх на поле противника со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ванкувер», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,67.

    За успех «Колорадо» предлагают 5,00, а ничью оценивают с коэффициентом 4,10.

    «Ванкувер» находится на данный момент в зоне плей-офф, но на пятки ему наступают конкуренты (2-3 балла преимущества). И чтобы не дать себя обогнать, канадцы постараются положить в свою копилку три пункта. 0

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