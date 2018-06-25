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    Недочеты замечаем, сразу по заметкам ставим

    Испания – Марокко. Прогноз и ставки на матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 25 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Марокко
    Прогноз на Испания – Марокко
    Юнес Беланда
    В рамках завершающего тура в группе В на чемпионате мира по футболу сборная Испании 25 июня примет сборную Марокко. Начало – в 21:00 мск. Прогноз на Испания – Марокко.
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    Испания

    Команда Фернандо Йерро на турнире в России выдала два схожих по направлению матча. В первом поединке против сборной Португалии «Фурия Роха» была заточена на атаку: выиграла по ударам (12-8), выиграла по попаданиям (5-3), подала пять угловых.

    Во втором матче против Ирана сборная Испании тоже сосредоточилась на атакующих действиях и не особо думала о защите: 17 ударов, 6 угловых, 70% владения.

    Хочется особо отметить два момента. Первый – испанцы ощутимо «подседают» во втором тайме. Несмотря на голы, функционально они выглядят тяжелее.

    На это указывает факт попадания в офсайд именно во вторые 45 минут: 2 в матче с португальцами, 1 – с иранцами. Еще одно подтверждение – фолы. Для сравнения: 1-й тайм игры против «селесао» — 3 нарушения, 2-й тайм – 7 нарушений.

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    Второй момент для замечания – умение вынуждать соперника фолить на себе. В обоих матчах количество заработанных во вторых таймах штрафных было в полтора раза больше, чем в первых.

    Марокко

    Африканская команда очень уверенно выиграла отборочную группу в Африке: ни одного поражения, ни одного пропущенного гола. Однако на чемпионате мира «атласские львы» пока не проявили себя в плане результата. Однако бетторам было что заметить по их игре. Делимся нашими полевыми заметками по сборной Марокко.

    Заметка первая: команда Эрве Ренара любит контролировать мяч. В поединке против Ирана территориальное преимущество африканской сборной составило 63%. Ничего удивительного. Однако в матче с португальцами сборная Марокко тоже не уступила контроль. Во втором тайме он составил 57%.

    Заметка вторая: «атласские львы» — очень ударная команда. Марокканцы нанесли по воротам Ирана 13 ударов, по воротам португальцев стреляли 16 раз.

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    • Заметка третья: марокканцы – очень грубые и неаккуратные футболисты. Это основное, на что нужно обратить внимание. Суммарно в двух матчах африканцы нарушили правила 45 раз!

    Прогноз

    Не считая испанских и марокканских болельщиков, наибольший интерес эта игра вызовет у россиян. С представителем группы В и будет играть наша сборная в 1/8 финала. С кем точно, пока не понято. Многое будет зависеть и от результата поединка самой сборной России.

    К тому же в этом противостоянии много нюансов: если испанцы и португальцы сыграют с одинаковым счетом, все решится по количеству желтых карточек.

    Потому главной ставкой конкретно на этот матч считаем «Желтые карточки: П2» за 1,67.

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    •  2,41
  • Иран — Португалия
  • Сегодня в 21:00
    •  3,00
  • Испания – Марокко
  • Сегодня в 21:00
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    Футбол. Прогноз на Испания – Марокко. В рамках завершающего тура в группе В на чемпионате мира по футболу сборная Испании 25 июня примет сборную Марокко. Начало – в 21:00 мск.
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