Сохранит ли «Атланта» первое место в Восточной конференции?

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В четверг, 14 июня, «Коламбус» на своем поле примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Мафре Стэдиум», начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Коламбус» — «Атланта».

«Коламбус»

Футболисты «Коламбуса» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 16 сыгранных турах.

На счету подопечных Грегга Берхолтера семь побед, шесть ничьих и всего три поражения, последнее из которых датируется 15 апреля.

В трех последних встречах «Коламбус» разошелся миром со «Спортингом Канзас-Сити» (0:0), «Торонто» (3:3) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

Под вопросом участие в ближайшем матче полузащитника Педру Сантуша и защитника Джонатана Менса.

«Атланта»

Игроки «Атланты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. На их счету 30 набранных очков в 15 матчах.

В этом сезоне футболисты «Юнайтед» одержали девять побед, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

В последнее время подопечные Херардо Мартино выступают нестабильно. В конце мая они проиграли «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:3), после чего разошлись миром с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1), а также обыграли «Филадельфию» (3:1).

В лазарете «Атланты» находятся защитники Грег Гарса и Крис Макканн. Рискует пропустить встречу и форвард Эктор Вильяльба.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Коламбуса» — 1,95, победа «Атланты» — 3,70, ничья – 3,70.

Последний месяц показал, что подопечные Грегга Берхолтера набрали хорошую форму, поэтому их статус фаворита не должен удивлять.

И все же нужно заметить, с каким трудом «Коламбусу» даются победы, если в трех последних матчах он играл исключительно вничью.

«Атланта» находится в схожем положении. Две ничьи в трех предыдущих встречах говорят о том, что команда умеет бороться, но часто не в состоянии одержать победу.

Учитывая все вышесказанное, мы рискнем предположить, что в целом нас ждет равная игра, в которой высока вероятность ничьей.

Для меньшего риска можно взять ставку «гости не проиграют» за 1,85. «Атланта» является лидером конференции, поэтому должна отдать все силы, чтобы не потерять этот статус.