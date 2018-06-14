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    Сохранит ли «Атланта» первое место в Восточной конференции?

    «Коламбус» — «Атланта». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS по футболу 14 июня

    Прогноз на «Коламбус» — «Атланта»
    Футболисты «Атланты»
    В четверг, 14 июня, «Коламбус» на своем поле примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Мафре Стэдиум», начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Коламбус» — «Атланта».
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    «Коламбус»

    Футболисты «Коламбуса» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 16 сыгранных турах.

    На счету подопечных Грегга Берхолтера семь побед, шесть ничьих и всего три поражения, последнее из которых датируется 15 апреля.

    В трех последних встречах «Коламбус» разошелся миром со «Спортингом Канзас-Сити» (0:0), «Торонто» (3:3) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

    Под вопросом участие в ближайшем матче полузащитника Педру Сантуша и защитника Джонатана Менса.

    «Атланта»

    Игроки «Атланты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. На их счету 30 набранных очков в 15 матчах.

    В этом сезоне футболисты «Юнайтед» одержали девять побед, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В последнее время подопечные Херардо Мартино выступают нестабильно. В конце мая они проиграли «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:3), после чего разошлись миром с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1), а также обыграли «Филадельфию» (3:1).

    В лазарете «Атланты» находятся защитники Грег Гарса и Крис Макканн. Рискует пропустить встречу и форвард Эктор Вильяльба.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Коламбуса» — 1,95, победа «Атланты» — 3,70, ничья – 3,70.

    Последний месяц показал, что подопечные Грегга Берхолтера набрали хорошую форму, поэтому их статус фаворита не должен удивлять.

    И все же нужно заметить, с каким трудом «Коламбусу» даются победы, если в трех последних матчах он играл исключительно вничью.

    «Атланта» находится в схожем положении. Две ничьи в трех предыдущих встречах говорят о том, что команда умеет бороться, но часто не в состоянии одержать победу.

    Учитывая все вышесказанное, мы рискнем предположить, что в целом нас ждет равная игра, в которой высока вероятность ничьей.

    Для меньшего риска можно взять ставку «гости не проиграют» за 1,85. «Атланта» является лидером конференции, поэтому должна отдать все силы, чтобы не потерять этот статус.

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