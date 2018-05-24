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    Чем закончится битва за третье место?

    «Эмелек» — «Санта-Фе». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 24 мая

    Латинская Америка
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    Футболисты «Эмелека»
    Футболисты «Эмелека»
    emelec.com.ec
    В заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес эквадорский «Эмелек» на своем поле примет колумбийский «Санта-Фе». Встреча пройдет 24 мая и начнется в 03:45 по Москве. Прогноз на «Эмелек» — «Санта-Фе».

    «Эмелек»

    «Электрики» занимают перед заключительным туром последнее место в группе. Они смогли заработать только 1-н балл в 5-ти поединках.

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    Команда из Гуаякиля отстает от своего предстоящего оппонента на 3-и балла и имеет разницу забитых и пропущенных (-5), против (-1) у «Санта-Фе».

    В первом туре эквадорцы смогли привести один балл из Колумбии, сыграв с «Санта-Фе» вничью со счетом 1:1.

    Ближайшие события

    Затем футболисты Альфредо Ариаса выдали серию из 4-х поражений подряд. По 2-а раза уступили бразильскому «Фламенго» (1:2 и 0:2) и аргентинскому «Риверт Плейт» (0:1 и 1:2).

    На внутренней арене «Эмелек» после 14-ти матчей чемпионата Эквадора расположился на 4-й строке турнирки, имея в своем активе 25-ть баллов и уступая 1-му месту 6-ть пунктов.

    «Санта-Фе»

    «Кардиналы», проиграв в прошлом туре на своем поле аргентинскому «Риверт Плейт» со счетом 0:1, лишились шансов пробиться в плей-офф КЛ. Теперь, вероятней всего, они продолжат выступать в Южноамериканском Кубке.

    Этим поражением «красно-белые» прервали серию из 4-х ничьих кряду на групповой стадии КЛ. Колумбийцы расписали мировую с предстоящим соперником (1:1) дома.

    А также сыграли вничью в Аргентине с «Риверт Плейт» (0:0) и в 2-х матчах поделили очки с бразильским «Фламенго» (0:0 и 1:1).

    1,71 ТБ 2,0

    В недавно завершившемся чемпионате Колумбии команда Грегорио Переса заняла только 12-е место из 20-ти команд, набрав в 19-ти играх 25-ть очков и отстав от 1-й строки на 16-ть баллов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эмелека» — 1,90, победа «Санта-Фе» — 4,20, ничья – 3,50.

    Эквадорцам, для того чтобы потеснить колумбийцев с 3-й строки, нужна победа как минимум с разницей в 2-а мяча. Поэтому, хозяева будут искать счастье у чужих ворот, а гости постараются ловить их на контратаке. По всей видимости, нас ждут забитые мячи.

    Ставим — на ТБ 2,0 за 1,71.

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