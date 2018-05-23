«Универсидад де Чили» — «Васко да Гама». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 23 мая

«Универсидад де Чили»

В предстоящем поединки соперники разыграют между собой путевку в Южноамериканский кубок. Чилийцы в турнирной таблице на 3-и очка опережают предстоящего соперника.

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После 5-и матчей, проведенных на групповом этапе КЛ, «Универсидад де Чили» заработал 5-ть очков и занимает 3-е место.

Стартовали «совы» в КЛ с победы в Бразилии над «Васко да Гама» со счетом 1:0. Затем свели 2-а домашних поединка вничью. С аргентинским «Расингом» (1:1) и бразильским «Крузейро» (0:0).

Во втором круге «синие» проиграли 2-а матча подряд. Сначала были разгромлены в Бразилии «Крузейро» со счетом 0:7, а потом в Аргентине они уступили — 0:1.

Перед заключительным туров в чемпионате Чили команда Анхеля Гильермо Ойоса расположилась на 4-е строке турнирки. В 14-ти поединках она набрала 28-мь очков.

«Васко да Гама»

Футболисты Зе Рикардо в этом розыгрыше КЛ смогли набрать только 2-а балла. Чтобы потеснить своего предстоящего соперника с 3-й строки бразильцам нужна победа с разницей в 2-а мяча.

На групповом этапе КЛ «Васко да Гама» только 2-а поединка свел вничью. С бразильским «Крузейро» (0:0) в гостях и с аргентинским «Расингом» (1:1) дома. В остальных 3-х поединках «черно-белые» уходили с поля побежденными.

1,75ТМ 2,5

Уступили на выезде аргентинцам со счетом 0:4. На своем поле проиграли предстоящему сопернику (0:1) и соотечественникам (0:4).

На внутренней арене «Васко да Гама» после 5-ти матчей бразильской Серии А расположился на 6-й строке, имея в своем активе 8-мь баллов.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Универсидад де Чили», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,85.

За успех «Васко да Гама» предлагают 4,70, а ничью оценивают с коэффициентом 3,35.

Оппоненты не отличаются особой результативностью. На 2-х в своем квартете они смогли забить только 3-и мяча. Скорее всего, и эта встреча не принесет много забитых голов. Поэтому, предлагаем поставить на ТМ 2,5 за 1,71.

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