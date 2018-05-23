«Крузейро» — «Расинг». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 23 мая

«Крузейро»

За тур до окончания группового раунда КЛ «Крузейро» расположился на 2-м месте в своем квартете. В 5-ти поединках «синие» набрали 8-мь баллов и отстают от предстоящего соперника на 3-и очка. На такое же количество очков они опережают 3-й «Универсидад».

Все прогнозы на футбол

Стартовал бразильский клуб в КЛ с поражения от своего предстоящего оппонента. Уступил в Аргентине со счетом 2:4.

Затем «лисы» выдали серию из 2-х безголевых ничьих кряду. С земляками — бразильским «Васко да Гама» дома и на выезде с чилийским «Универсидадом».

В ответных поединках «Крузейро» разгромил своих соперников. На своем поле забил 7-м безответных мячей чилийцам и со счетом 4:0 переиграл «Васко да Гама».

В бразильской Серии А команда Мано Менезеса после 6-ти матчей расположилась на 9-й строке, имея в своем активе 7-мь пунктов.

«Расинг»

Футболисты Эдуардо Коудета лидируют в своей группе, набрав в 5-ти поединках 11-ть очков. Аргентинский клуб завоевал уже путевку в 1/8 финала КЛ.

Команда из Авельянеда начала свой путь в этом розыгрыше КЛ с победы над предстоящим соперником — 4:2. В следующем туре расписала мировую с «Универсидадом» из Чили со счетом 1:1.

1,97победа «Крузейро»

Закончила первый круг викторией над бразильским «Васко да Гама» (4:0). В ответной игре поделила очки с бразильцами (1:1) и обыграла чилийцев — 1:0.

В завершившемся чемпионате Аргентины «Расинг» занял 7-е место, набрав в 27-ми поединках 45-ть очков и отстав от первой строки на 13-ть баллов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Крузейро» — 1,97, победа «Расинга» — 4,60, ничья – 3,10.

Бразильской команде для выхода в 1/8 финала КЛ будет достаточно добыть один балл. А аргентинцы уже забронировали за собой место в плей-офф.

По всей видимости, на своем поле «Крузейро» должен взять реванш за поражение в первом матче этих команд. Наш прогноз — победа хозяев.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен