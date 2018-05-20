«Тамбов» — «Амкар». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая

«Тамбов»

Первый поединок, который состоялся в Перми, принес победу «Амкару» со счетом 2:0. Оба гола пермяки смогли провести только во втором тайме. По разу отличились Януш Гол и Сергей Баланович.

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Футболисты Андрея Талалаева, проиграв в первом стыковом матче, прервали свою серию без поражений, которая составляла 8-мь встреч.

Примечательно, что в этих 8-ми поединках «горожане» смогли сохранить свои ворота на замке только в 3-х играх. На выезде с «Томью» (0:0) и «Сибирью» (1:0), а также дома с «Химками» (2:0).

С лидерами первенства «Оренбургом» и «Крыльями Советов» «Тамбов» набрал только один балл. В заключительном туре ФНЛ на своем поле сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1).

На своем поле в этом сезоне ФНЛ «Тамбов» проиграл лишь в 2-х поединках, 2-а матча свел вничью и 15-ть игр выиграл, разница мячей — 42:16.

«Амкар»

С учетом этой игры «красно-чёрные» не проигрывают уже в 3-х поединках кряду. Последние 2-е игры чемпионата принесли им победу в уральском дерби со счетом 2:0 и ничью с грозненским «Тереком» — 0:0.

Гостевые поединке в этом сезоне в РФПЛ принесли «Амкару» 6-ть побед, 4-е ничьих и 5-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 10:12.

1,71ТМ 2,5

«Амкар» за последние 11-ть выездных поединков пропускал только в 2-х встречах (от «Уфы» и ЦСКА по 3-и мяча), а в 9-ти других смог сохранить свои ворота сухими.

Из-за травм предстоящую игру могут пропустить защитник Николай Зайцев и нападающий Александр Салугин.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тамбов», оценивая победу хозяев в основное время с коэффициентом 2,60.

1,84голы в обоих таймах: нет

За успех «Амкара» в основное время предлагают 2,95, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

Пермяки даже в рамках Премьер-лиги очень редко пропускают на выезде. А учитывая еще их преимущество в 2-а мяча над «Тамбовом», можно смело предложить, что много голов в этой игре не будет. ТМ 2,5 за 1,71 — хороший вариант для этого матча.

Также еще можно поставить на то, что забитых мячей в обоих таймах мы не увидим за 1,84.

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