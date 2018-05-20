ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Амкар» не упустит свое преимущество

    «Тамбов» — «Амкар». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая

    РФПЛ Футбол России Амкар ФНЛ Тамбов Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Амкар» — «Тамбов»
    «Амкар» — «Тамбов»
    В воскресенье, 20 мая, в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне 2018/19 «Тамбов» на своем поле примет пермский «Амкар». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Амкар».

    «Тамбов»

    Первый поединок, который состоялся в Перми, принес победу «Амкару» со счетом 2:0. Оба гола пермяки смогли провести только во втором тайме. По разу отличились Януш Гол и Сергей Баланович.

    Все прогнозы на футбол

    Футболисты Андрея Талалаева, проиграв в первом стыковом матче, прервали свою серию без поражений, которая составляла 8-мь встреч.

    Примечательно, что в этих 8-ми поединках «горожане» смогли сохранить свои ворота на замке только в 3-х играх. На выезде с «Томью» (0:0) и «Сибирью» (1:0), а также дома с «Химками» (2:0).

    С лидерами первенства «Оренбургом» и «Крыльями Советов» «Тамбов» набрал только один балл. В заключительном туре ФНЛ на своем поле сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1).

    Ближайшие события

    На своем поле в этом сезоне ФНЛ «Тамбов» проиграл лишь в 2-х поединках, 2-а матча свел вничью и 15-ть игр выиграл, разница мячей — 42:16.

    «Амкар»

    С учетом этой игры «красно-чёрные» не проигрывают уже в 3-х поединках кряду. Последние 2-е игры чемпионата принесли им победу в уральском дерби со счетом 2:0 и ничью с грозненским «Тереком» — 0:0.

    Гостевые поединке в этом сезоне в РФПЛ принесли «Амкару» 6-ть побед, 4-е ничьих и 5-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 10:12.

    1,71ТМ 2,5

    «Амкар» за последние 11-ть выездных поединков пропускал только в 2-х встречах (от «Уфы» и ЦСКА по 3-и мяча), а в 9-ти других смог сохранить свои ворота сухими.

    Из-за травм предстоящую игру могут пропустить защитник Николай Зайцев и нападающий Александр Салугин.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тамбов», оценивая победу хозяев в основное время с коэффициентом 2,60.

    1,84голы в обоих таймах: нет

    За успех «Амкара» в основное время предлагают 2,95, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

    Пермяки даже в рамках Премьер-лиги очень редко пропускают на выезде. А учитывая еще их преимущество в 2-а мяча над «Тамбовом», можно смело предложить, что много голов в этой игре не будет. ТМ 2,5 за 1,71 — хороший вариант для этого матча.

    Также еще можно поставить на то, что забитых мячей в обоих таймах мы не увидим за 1,84.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    Выведет ли Аленичев из ФНЛ второй клуб в карьере?«Анжи» — «Енисей». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вернется ли «Парма» в элиту?
  • 7,51
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все
  • При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений
    •
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    •
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • ФИФА задумала грандиозную реформу клубного чемпионата мира
    •
  • Не время для истерик. За сборную не стыдно
  • Илья Воробьев остался без медалей чемпионата мира
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов