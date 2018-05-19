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    Матч на «Писхуане» будет достойным

    «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 38-го тура испанской Ла Лиги 19 мая

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    Серхио Эскудеро
    Серхио Эскудеро
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    В рамках 38-го тура испанского чемпионата «Севилья» 19 мая примет на своем поле «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Алавес».

    «Севилья»

    Хоакин Капаррос привнес порядок в действия «Севильи». Все три матча под его руководством принесли «нервионцам» очки. До хорошей, «стройной» игры еще далеко, но в сыгранных матчах андалусийцы показали себя очень неплохо.

    Два матча против королевских клубов («Реал» из Мадрида и Сан-Себастьяна) закончились победами команды Капарроса. Против «басков» удалось отыграть на ноль. Более того, за всю игру одна из самых бьющих команд Ла Лиги всего раз попала по воротам Сориа.

    Однако против мадридцев голкипер «Севильи» уже не выручил: пропустил два гола в конце матча и заставил партнеров нервничать. До того «нервионцы» забили три гола, последний из них – это помощь Серхио Рамоса, который срезал мяч в свои ворота.

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    В обоих матчах присутствует везение: победный гол с пенальти в первой игре и автогол капитана «галактикос» — во второй. С другой стороны, «Севилья» показывала стабильно атакующую игру: перестреляла обоих соперников (16 и 14 ударов) и точнее била по воротам (по 6 попаданий в рамку).

    «Алавес»

    Коллектив Абелардо Фернандеса тоже не промах. За последние восемь матчей было только два поражения, оба минимальные. Одно – мадридскому «Атлетико» (0:1), второе – «Жироне» (1:2).

    Ближайшие события

    В игре с «жирондинцами» «Алавес» слабо провел второй тайм, когда всего дважды попал по воротам соперника. В матче с «Атлетико» хуже получилась первая половина, там было всего одно попадание.

    Последние пять выездных игр принесли «лисицам» результаты всех мастей: поражение «Валенсиии» 1:3, нулевая ничья против «Эспаньола» и три подряд «виктории». Обращаем внимание, что за пять матчей до этого «Алавес» проиграл четыре раза.

    Прогноз

    1,74«Обе забьют + ТБ 2,5»

    «Алавес» считается неудобным соперником для севильцев. Однако только когда он играет на своем стадионе. За последние четыре игры на «Мендисороссе» «лисицы» трижды отбирали очки у «Севильи».

    Однако стоит перевернуть картинку и посмотреть статистику личных встреч на поле «нервионцев», как сразу уверенность в победе хозяев возрастает. Последние четыре личных матча на «Рамон Санчес Писхуан» закончились победами «обитателей» стадиона.

    Мы считаем, что командам будет не хватать мотивации бороться, но вполне хватит психологической расслабленности для достойного матча. Наша ставка – «Обе забьют + ТБ 2,5» за 1,74.

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