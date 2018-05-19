«Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Франции по футболу 19 мая

«Лион»

«Ткачи» перед заключительным туром французского первенства расположились на 3-м месте в турнирной таблице. Они только на один балл опережают, идущий 3-м, «Марсель» и отстают на 2-а пункта от 2-го «Монако».

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«Аристократы», проиграв в прошлом туре «Страсбуру» со счетом 2:3 на выезде, прервали свою впечатляющую серию из 8-ми побед подряд в чемпионате Франции.

В этом отрезке «львы» на своем поле одолели «Тулузу» (2:0), «Амьен» (3:0), «Кан» (1:0), «Нант» (2:0) и «Труа» (3:0). На выезде переиграли «Марсель» (3:2), «Мец» (5:0) и «Дижон» (5:2).

Домашние игры этого сезона принесли «Лиону» 11-ть побед, 5-ть ничьих и 2-а поражения, разница забитых и пропущенных — 35:16.

«Ницца»

«Орлята» на данный момент с 54-мя очками расположились на 6-й строке в турнирной таблице Лиги 1, которая дает право на участие в Лиге Европы. Но «Бордо» и «Сент-Этьен» имеют на 2-а очка меньше и будут играть с командами утратившими уже мотивацию.

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За последние 7-мь матчей французского первенства «Ницца» проиграла только в одном поединке. В 38-м туре на выезде уступила «Марселю» со счетом 1:2.

Также «гимнасты» еще в 3-х встречах одержали победы и столько же игр свели вничью.

1,71победа «Лиона» с форой (-1)

На выезде в этом сезоне «Ницца» одержала 5-ть викторий, 6-ть раз играла вничью и 7-мь матчей проиграла, разница мячей — 22:26.

«Лион» на родной арене не может одержать победу над предстоящим соперником уже в 3-х сезонах кряду. Последний раз «аристократы» праздновали победу в Лионе в сезоне 2013/14 — 4:0. В первом круге этого чемпионата «Олимпик» выиграл в Ницце со счетом 5:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Лион», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,46.

За успех «Ниццы» предлагают 6,50, а ничью оценивают с коэффициентом 5,10.

«Ткачам», чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов, в предстоящем поединке нужно брать 3-и очка.

«Ницце» даже ничейного результата может не хватить для получения путевки в еврокубки. «Лион» пожертвовал Лигой Европы ради попадания в ЛЧ и поэтому, в этой игре обязан брать заветные 3-и балла и решить свою основную задачу на сезон.

Наш прогноз — победа «Лиона» с форой (-1) за 1,71.

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