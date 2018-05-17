«Амкар» — «Тамбов». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая

«Амкар»

Пермяки по итогам сезона заняли 13-место в российской Премьер-лиге, заработав в 30-ти поединках 35-ть очков. «Амкар» отстал от спасительной 12-й строки на 2-а балла.

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«Красно-чёрные» на данный момент имеют 2-матчевую серию без поражений. В 29-м туре они на выезде смогли переиграть «Урал» со счетом 2:0. А в заключительном туре «Амкару» на родной арене не удалось переиграть грозненский «Терек» (0:0), который с 50-й минуты играл в меньшинстве.

Подопечные Вадима Евсеева в этом сезоне на своем поле одержали только 3-и победы, 4-е раза играли вничью и 8-м матчей проиграли, разница мячей — 10:18.

В прошлом сезоне «Амкар» заработал такое же количество очков (35-ть), но тогда этого хватило, чтобы расположиться на 10-м месте в турнирной таблице.

Защитник Николай Зайцев и нападающий Александр Салугин рискуют пропустить предстоящий поединок.

«Тамбов»

Футболисты Андрея Талалаева в итоговой таблице ФНЛ заняли 4-е место, которое позволило им играть в стыковых матчах с 13-й командой РФПЛ.

В 38-ми поединках «Тамбов» положил в свою копилку 68-мь баллов, опередив 5-е место на 4-е пункта. Отставание от 2-й строки (прямой выход в РФПЛ) составило 14-ть очков.

1,65победа «Амкара»

«Горожане» имеют 8-матчевую серию без поражений. В этом отрезке «Тамбов» одержал 5-ть побед и 3-и раза играл вничью.

Гостевые поединки принесли «красно-синим» 5-ть викторий, 6-ть ничьих и 8-мь поражений, разница забитых и пропущенных — 15:19. На выезде «Тамбов» на данный момент не проигрывает уже 6-ть игр кряду.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев, оценивая их победу в 1,65.

1,95«Амкар» победит и ТМ 3.5: да

На успех гостей предлагают — 6,40, ничья — 3,70.

«Амкар» в 8-ми последних поединках РФПЛ проигрывал только командам с верхней части турнирки. «Тамбов» даже в рамках Первой лиги нечасто выигрывал на выезде.

По всей видимости, хозяева должны одержать победу и сделать хорошую заявку на сохранение места в Премьер-лиге. А учитывая невысокую результативность пермяков, можно также поставить — «Амкар» победит и ТМ 3.5: да за 1,95.

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