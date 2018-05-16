«Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая

«Монагас СК»

«Воины» в 4-х поединках группового этапа КЛ смогли заработать только 3-и очка, обыграв в 4-м туре на своем поле уругвайский «Дефенсор Спортинг» (1:0).

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Такое количество баллов позволяет им занимать последнее место в своем квартете. От 2-й строчки «Монагас СК» отстает на 3-и пункта, а от 3-й — на один.

В первом круге венесуэльская команда потерпела 3-и поражения кряду. Стартовала с проигрыша на своем поле от парагвайской «Серро Портеньо» (0:2). Затем уступила на выезде сначала бразильскому «Гремио» (0:4), а затем «Дефенсор Спортинг» (1:3).

После 16-ти поединков чемпионата Венесуэлы подопечные Джонни Феррейры расположились на 13-м месте (16-ть баллов) и отстают от 8-й строки (зона финальной стадии) на 4-е очка.

«Гремио»

«Мушкетёры» в 4-х поединках группового раунда КЛ смогли заработать 8-мь баллов и лидируют в своем квартете.

В первом туре «Гремио» на выезде расписал мировую с «Дефенсор Спортинг» (1:1) из Уругвая. Затем на своем поле разгромил предстоящего соперника — 4:0.

В заключительном матче первого круга поделил очки с парагвайским «Серро Портеньо» (0:0) в гостях. В 4-м туре «трёхцветные» уничтожили гостей из Парагвая — 5:0.

1,69победа «Гремио»

В бразильской Серии А футболисты Ренато Гаушо занимают 2-е место, набрав в 5-ти поединках 8-мь очков.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Гремио», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,69.

За успех «Монагас СК» предлагают 5,60, а ничью оценивают с коэффициентом 3,70.

Бразильцам для выхода в следующий этап КЛ будет достаточно в оставшихся 2-х матчах набрать 3-и балла. На выезде в этом розыгрыше они еще не побеждали (2-е ничьи). Но в предстоящем поединке у «Гремио» будет подходящий соперник, чтобы добыть выездную викторию.

В этой игре мы ставим на победу «Гремио» за 1,69.

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