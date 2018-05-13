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    ЦСКА возьмет свое в ожидании осечки «Спартака»

    ЦСКА — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

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    ЦСКА очень нужна победа
    ЦСКА очень нужна победа
    pfc-cska.com
    В воскресенье, 13 мая, московский ЦСКА на своем поле примет махачкалинский «Анжи» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Анжи».

    ЦСКА

    Армейцы идут третьими в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на одно очко, а судьба путевки в групповой этап Лиги чемпионов решается именно сейчас, в заключительном туре сезона. У ЦСКА еще есть возможность зацепиться за второе место, но для этого следует брать три очка и ждать результата поединка «Спартака» против «Динамо».

    Проблем с формой у подопечных Гончаренко сейчас нет. Команда заряжена на борьбу, что продемонстрировала в прошлом туре, буквально уничтожив тульский «Арсенал». Не стоит забывать и о чемпионате мира, который не за горами, а некоторым игрокам, получившим вызов в сборную, есть что доказывать.

    ЦСКА имеет серию из трех домашних побед подряд и попытается увеличить ее до четырех против кризисного соперника. Любопытно, что прошлый сезон для двух команд тоже заканчивался очным поединком в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 4:0.

    «Анжи»

    У махачкалинцев с мотивацией тоже все в полном порядке, ведь у команды одинаковое количество очков с «Тосно», но у последних впереди поединок с «Уфой», которой уже абсолютно ничего не нужно в этом сезоне. Таким образом, у «Анжи» есть риск оказаться на 15-м месте.

    Ближайшие события

    В прошлом туре у подопечных Скрипченко был крайне важный поединок против «Ахмата», который они проиграли со счетом 0:2. Грозненцы тем самым избежали участия в переходных поединках, а вот судьба «Анжи» до сих пор висит на волоске. Есть еще и серия из пяти поражений подряд, которая не может не сказаться на психологии футболистов.

    У «Анжи» имеются серьезные проблемы в обороне, даже абсолютный аутсайдер «СКА-Хабаровск» пропускает меньше.

    Прогноз

    2,10Фора ЦСКА -2 гола

    В первом круге «Анжи» забил сопернику, но в итоге победу со счетом 3:1 все равно праздновал ЦСКА. В трех из четырех личных встреч москвичи побеждали с комфортным преимуществом.

    Сомнительно, что гостей хватит хотя бы на гол престижа в предтоящей игре. ЦСКА завершает сезон очень уверенно и обязательно зацепится за надежду занять второе место, хотя здесь многое будет зависеть от «Спартака». Предлагаем без особых нервов поставить на комфортную победу ЦСКА над «Анжи» с форой -2 гола за 2,10.

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