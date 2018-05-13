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    Голевой феерии в Перми не будет

    «Амкар» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

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    «Ахмат» может попасть в еврокубки
    «Ахмат» может попасть в еврокубки
    fc-akhmat.ru
    В воскресенье, 13 мая, пермский «Амкар» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Амкар» — «Ахмат».

    «Амкар»

    Пермяки расположились на 13-й позиции и только по дополнительным показателям уступают «Ростову», который находится на спасительной 12-й строчке.

    Если «Амкар» не сумеет выступить в последнем туре лучше «Ростова», который встретится с «Уралом», то команду будут ждать переходные поединки с «Тамбовом». Стоит отметить потерю хозяев поля в лице капитана команды Занева — болгарин не выйдет на поле из-за перебора карточек.

    В последних четырех поединках подопечные Вадима Евсеева без шансов уступили ЦСКА (0:3) и «Спартаку» (0:2), но при этом удалось выиграть крайне важные игры у «Тосно» (2:0) и «Урала» (2:0) — оба раза на выезде.

    «Ахмат»

    «Ахмат» с 38-ю очками расположился на восьмой строке в турнирной таблице РФПЛ. От зоны переходных матчей он оторвался на четыре балла, а от шестого места отстает на два пункта.

    Ближайшие события

    «Волки» в последних пяти встречах российской Премьер-лиги смогли набрать 11 пунктов. В начале этой серии грозненцы переиграли на своем поле действующего обладателя Кубка России «Тосно» — 1:0. Затем расписали мировую с «Локомотивом» в Москве (0:0). Там же обыграли «Спартак» со счетом 3:1, после чего поделили очки с «Уралом» на своей арене (0:0) и на выезде разобрались с «Анжи» (2:0).

    Таким образом, у «Ахмата» довольно неожиданно из-за проблем с еврокубковым лицензированием «Тосно» появился шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы, а команда под руководством Игоря Ледяхова набрала весьма неплохую форму и однозначно попытается добиться цели.

    Прогноз

    1,57Тотал матча меньше 2,5 гола

    Встречаются не самые забивные команды. В первом круге поединок завершился в пользу грозненцев — 1:0. Более того, только в одной из последних пяти очных встреч соперники забили больше двух голов.

    Предлагаем не пытаться угадать победителя, а довериться статистике и поставить на тотал поединка меньше 2,5 гола за 1,57.

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