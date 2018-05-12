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    Команды сыграют «всадника с головой»

    «Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 34-го тура немецкого первенства по футболу 12 мая

    Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Боруссия Д Календарь Бундеслиги
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    Андре Шюррле
    Андре Шюррле
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    34-й тур чемпионата Германии 12 мая сведет на поле «Хоффенхайм» и «Боруссию Д». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия Д».

    «Хоффенхайм»

    Турнирный расклад. Пока что «Хоффенхайм» входит в четверку самых сильных команд Германии. У него 52 очка и, если «Хоффе» выиграет «Боруссию Д» с разницей в три и более мяча, именно он займет третье место в таблице Бундеслиги.

    Форма. Девять матчей без поражений; разгромные победы над «Лейпцигом» (5:2), «Вольфсбургом» (3:0) и «Ганновером» (3:1) – и надо же так оконфузиться в самый ответственный момент. В прошлом туре у «сине-белых» был шанс закрепить за собой место в ЛЧ. Но они невесть как «скрутились» «Штутгарту» (0:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    При этом игра была, что надо: территориальное преимущество – 65% владения, больше остроты – 21 удар (7 в створ), использование стандартных положений – 9 корнеров и 7 потенциально опасных штрафных на чужой половине поля.

    «Боруссия Д»

    Турнирный расклад. Текущее третье место и преимущество в три очка перед «Хоффенхаймом». Чтобы сохранить свое место в тройке, нужно не допустить проигрыша с разницей в три мяча. «Шальке» уже не догнать – разница пять очков.

    Ближайшие события

    Форма. Последние два тура принесли болельщикам «черно-желтых» сплошные разочарования. Сначала дортмундцы, ведя в счете, скатали ничейку с «Вердером» (1:1), а потом и вовсе проиграли «Майнцу», который боролся за выживание.

    Тем не менее, в результате последнего матча ничего удивительного нет – желание жить всегда сильнее желания что-то приобрести, будь то очки, деньги или что-нибудь другое.

    Имея перевес по владению и моментам (67% и 12-7 по ударам), «Боруссия Д» умудрилась пропустить два гола уже к 13-й минуте поединка. Естественно, потом «Майнц» ушел в глухую оборону (всего 2 удара во втором тайме по сравнению с 5-ю в первом) и не дал отыграть добытое преимущество.

    Прогноз

    1,66«ОЗ + ТМ 5,5»

    Ожидаем, что эта игра будет интересной. Все для этого есть: турнирная мотивация, форма команд и непредсказуемость. Обе команды остроатакующие: «Боруссия Д» и «Хоффе» занимают третье и четвертое места соответственно по среднему количеству ударов за матч (13,8 и 13,7).

    Аналогично и с реализацией – команды расположены рядышком. У «сине-белых» обычно в голы превращаются 13,9% ударов, у «черно-желтых» – 13,8%.

    Так что можем ожидать накаленного и страстного матча. Но – не безголового, больше четырех мячей влететь не должно. Такая себе интерпретация романа Майна Рида – «Всадник с головой». Потому ставим на «ОЗ + ТМ 5,5» за 1,66.

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