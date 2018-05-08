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    Третий трофей сезона для парижан

    «Ле Эрбье» — ПСЖ. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Франции по футболу 8 мая

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ
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    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
    twitter.com/psg_inside
    Во вторник, 8 мая, в финале Кубка Франции ПСЖ сразится с представителем 3-го по силе дивизиона «Ле Эрбье». Поединок, который пройдет в Париже, начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Ле Эрбье» — ПСЖ.

    «Ле Эрбье»

    Представители 3-го дивизиона на своем пути к финалу не встречались с представителями Лиги 1. Только в 1/8 и 1/4 финала «Ле Эрбье» пересекался с командами с Лиги 2.

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    «Ланс» прошел только в серии послематчевых пенальти, а «Осер» разгромил на выезде со счетом 3:0. В полуфинале подопечные Масалы выбили представителя своего дивизиона «Шамбли» — 2:0.

    В Насьональ дивизии «Ле Эрбье» занимает 13-е место, имея в своем активе 39-ть очков. И за тур до окончания первенства еще не обезопасил себя от вылета, опережая 15-ю команду только на 2-а балла.

    Ближайшие события

    ПСЖ

    В середине апреля парижане разгромили на свое поле «Монако» со счетом 7:1 и стали чемпионами Франции. А через 3-и дня «красно-синие» завоевали еще один трофей. В финале Кубка французской лиги они переиграли «Кан» со счетом 3:1.

    После того, как ПСЖ стал чемпионом, команда утратила мотивацию. И вот уже в 2-х поединках внутреннего первенства не может одержать победы.

    1,63победа ПСЖ с форой (-3)

    В 35-м и 36-м туре подопечные Унаи Эмери сыграли с одинаковым счетом 2:2. Сначала на своем поле с «Генгамом», а затем на выезде с «Амьеном».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры считают безоговорочным фаворитом ПСЖ, оценивая их победу в основное время в 1,02. Победа «Ле Эрбье» в основное время — 45,00, ничья в основное время – 19,00.

    Клуб из третьего дивизиона Франции дошел до финала кубка страны. Не обошлось, конечно, без удачи в виде хорошего жребия. Но шанса выиграть трофей у них нет.

    Парижане не особо напрягались в последних матчах чемпионата. Но выиграть очередной трофей они не упустят шанс. Сказка для «Ле Эрбье» закончилась, и, по всей видимости фаворит забьет им много и на любой вкус. Ставим на победу ПСЖ с форой (-3) за 1,63.

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